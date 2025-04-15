Пекин ответил на просьбу китайских пленных в Украине об обмене

Китай сейчас рассматривает личное поведение и консульские дела в отношении граждан, которые попали в украинский плен воюя за Российскую Федерацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера МИД Китая Линь Цзяня.

Во время пресс-конференции у представителя МИД Китая спросили о двух гражданах, которые участвовали в боях с российской армией в Донецкой области и попали в плен к украинской армии. В частности, о том, что те просили помощи по их освобождению из плена.

"Позиция китайского правительства четкая и недвусмысленная. Мы много раз выдавали предупреждения безопасности, требуя от граждан Китая держаться подальше от зон вооруженного конфликта, избегать участия в конфликтах в любой форме и особенно избегать участия в военных операциях любой стороны", - заявил Линь Цзян.

По его словам, сейчас Китай проверяет эту ситуацию, и рассматривает личное поведение и консульские дела в отношении граждан Китая за рубежом в соответствии с законом.

При этом он повторил, что позиция Китая относительно войны в Украине которую он назвал кризисом, последовательная и четкая.

"Мы всегда привержены содействию миру и переговорам и настаиваем на прекращении войны и прекращении огня. Мы призываем соответствующие стороны правильно понимать объективную и справедливую позицию Китая и воздерживаться от политических манипуляций и шума", - сказал представитель.

Пленные китайцы

Неделю назад президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ взяли в плен двух граждан Китая, которые воевали на стороне России. Тогда Министерство иностранных дел Китая заявило, что "выясняет ситуацию" с Украиной.

Впоследствии Зеленский сообщил, что Украине известно о более 150 китайцах, которые участвуют в войне на стороне РФ. При этом РБК-Украина публиковало документы, которые свидетельствуют о том, что китайские военные массово воюют против Украины со стороны российской армии.

Вчера пленные китайцы выступили перед журналистами, где рассказали о том, как россияне отправили их на войну и как попали в плен к украинцам.