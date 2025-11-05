ua en ru
Пекін тимчасово зняв додаткові тарифи на американські товари

Китай, Середа 05 листопада 2025 07:40
Пекін тимчасово зняв додаткові тарифи на американські товари Фото: танкер (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

Китай оголосив про призупинення дії додаткових 24% митних тарифів на американські товари терміном на один рік. При цьому базове 10% тарифне обмеження залишиться чинним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію інформаційного агентства Reuters.

Рішення про призупинення мит ухвалено після зустрічі голови КНР Сі Цзіньпіна з президентом США Дональдом Трампом, що відбулася минулого тижня.

Рішення тарифної комісії

Як повідомила тарифна комісія Державної ради Китаю, тимчасове скасування додаткових зборів почне діяти з 10 листопада.

Такий крок розглядається як спроба стабілізувати торгівельні відносини між двома найбільшими економіками світу після кількох років тарифного протистояння.

Пом'якшення мит на сільгосппродукцію

Одночасно Пекін повідомив про скасування частини мит на американські сільськогосподарські товари - до 15%.

Цей крок особливо важливий для внутрішнього продовольчого ринку Китаю, оскільки США залишаються одним із найбільших постачальників сої, кукурудзи та м'яса.

Експерти зазначають, що пом'якшення тарифної політики може стати сигналом до поступового відновлення торгового діалогу і зниження напруженості у відносинах двох країн.

Контекст угод

Переговори між Пекіном і Вашингтоном проходять на тлі прагнення обох сторін зберегти економічний баланс і забезпечити доступ до ключових категорій товарів.

Призупинення частини тарифів розглядається як компромісне рішення, яке дасть змогу країнам повернутися до конструктивних перемовин і уникнути подальшої ескалації торгового конфлікту.

Своєю чергою, президент США Дональд Трамп повідомив про рішення зменшити мита на китайські товари на 10%, внаслідок чого загальний рівень американських тарифів становитиме 47%, що розглядають як крок до часткового пом'якшення торгівельного тиску між Вашингтоном і Пекіном.

Нагадуємо, що Дональд Трамп заявив, що 50%-ві мита на імпорт з Індії залишаться чинними, поки Нью-Делі продовжує закуповувати російську нафту, наголосивши, що США не мають наміру заохочувати партнерів, які підтримують економічні зв'язки з Москвою.

Зазначимо, що президент США Дональд Трамп наголосив, що тарифна політика є ключовим інструментом для досягнення миру, заявивши, що мита дають змогу уникати воєн і зберігати життя мільйонів людей, оскільки дають Вашингтону важелі впливу на країни, які ведуть агресивну політику.

