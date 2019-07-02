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Пекин потребовал уголовной ответственности за штурм парламента в Гонконге

Новости » В мире    02.07.2019 - 09:24
Пекин потребовал уголовной ответственности за штурм парламента в Гонконге
Иллюстративное фото (gettyimages.com)

Госсовет КНР поддерживает правительство и полицию Гонконга

Пекин призывает привлечь демонстрантов, которые прорвались в здание парламента в Гонконге, к уголовной ответственности. Об этом говорится в заявлении управления Госсовета КНР по делам Гонконга и Макао.

Пекин осудил действия, которые "подрывают общественный порядок" и "нарушают основные интересы" Гонконга. В заявлении говорится, что Госсовет КНР поддерживает правительство и полицию Гонконга "в исполнении их служебных обязанностей в соответствии с законодательством" для восстановления общественного порядка и безопасности граждан.

Отметим, премьер-министр Гонконга Кэрри Лэм во вторник, 2 июля, заявила об отказе от вызвавшего протесты закона об экстрадиции.

Напомним, вчера участники протеста в Гонконге прорвались в здание местного парламента.  В помещение пробрались около 100 демонстрантов и попытались открыть запасные выходы. Сотрудники полиции распылили слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих.

До этого в Гонконге тысячи людей вышли на протест, требуя отставки главы администрации Керри Лам из-за скандального законопроекта об экстрадиции.

В Гонконге отказались от закона об экстрадиции, который вызвал протесты В Гонконге полиция очистила здание парламента от демонстрантов
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