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Пекін вимагає кримінальної відповідальності за штурм парламенту в Гонконзі

Новини » В світі    02.07.2019 - 09:24
Пекін вимагає кримінальної відповідальності за штурм парламенту в Гонконзі
Ілюстративне фото (gettyimages.com)

Держрада КНР підтримує уряд і поліцію Гонконгу

Пекін закликає притягнути демонстрантів, які прорвалися в будівлю парламенту в Гонконзі, до кримінальної відповідальності. Про це йдеться в заяві управління Держради КНР у справах Гонконгу і Макао.

Пекін засудив дії, які "підривають громадський порядок" і "порушують основні інтереси" Гонконгу. У заяві йдеться, що Держрада КНР підтримує уряд і поліцію Гонконгу "у виконанні їх службових обов'язків відповідно до законодавства" для відновлення громадського порядку і безпеки громадян.

Відзначимо, прем'єр-міністр Гонконгу Керрі Лем у вівторок, 2 липня, заявила про відмову від закону про екстрадицію.

Нагадаємо, вчора учасники протесту в Гонконзі прорвалися в будівлю місцевого парламенту. В приміщення прорвались близько 100 демонстрантів і спробували відкрити запасні виходи. Співробітники поліції розпилили сльозогінний газ, щоб розігнати протестувальників.

До цього в Гонконзі тисячі людей вийшли на протест, вимагаючи відставки глави адміністрації Керрі Лам через скандальний законопроект про екстрадицію.

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