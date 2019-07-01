В Гонконге полиция очистила здание парламента от демонстрантов

Иллюстративное фото (gettyimages.com)

Здание парламента значительно повреждено

Полиция Гонконга установила контроль над зданием местного законодательного собрания, которое раньше заняли демонстранты. Об этом пишет Associated Press.

Сообщается, что из здания вывели всех протестующих. На стенах правительственного здания обнаружили графити, которые нанесли демонстранты. Отмечается, что будет проведена масштабная операция по очистке помещения.

По оценкам полиции, 190 тыс. человек присоединились к мирному маршу, третьему по значимости за многие недели. Организаторы оценили число в 550 тыс.

Ранее сообщалось, что правоохранители начали разгонять участников акций протестов у здания законодательного совета в Гонконге. Сотрудники полиции распылили слезоточивый газ.

Ранее РБК-Украина писало, что участники протеста в Гонконге прорвались в здание местного парламента. В помещение пробрались около 100 демонстрантов и попытались открыть запасные выходы.

Как известно, в Гонконге 16 июня несколько тысяч человек вышли на акцию протеста, требуя отставки главы администрации Керри Лам из-за скандального законопроекта об экстрадиции.