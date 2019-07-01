В Гонконге полиция начала разгон протестующих

Иллюстративное фото (gettyimages.com)

Правоохранители распылили слезоточивый газ

Правоохранители начали разгонять участников акций протестов у здания законодательного совета в Гонконге. Об этом сообщает ВВС.

Сообщается, что сотрудники полиции распылили слезоточивый газ.

На видеокадрах видно, что перед зданием парламента выстроились сотни полицейских в специальной экипировке с щитами в руках. На улице находятся десятки полицейских машин с включенными сиренами. Протестующие начали выходить из здания.

Tensions rise as Hong Kong riot police fire tear gas and charge protesters in street after demonstrators gained access to Legislative Council building https://t.co/ZaRsgDe2hO pic.twitter.com/fgRQyFaBlz — BBC News (World) (@BBCWorld) July 1, 2019

Ранее РБК-Украина писало, что участники протеста против принятия закона об экстрадиции в Гонконге прорвались в здание местного парламента. Сообщалось, что сегодня 100 демонстрантов пробились в парламент около 21:00 по местному времени (16:00 по киевскому) и попытались открыть запасные выходы. Полицейские, которые находились у боковых выходов, отступили.

Демонстранты вломились в парламент с лозунгом "Отзовите закон об экстрадиции". Тысячи других протестующих заняли территорию перед зданием и передают к его дверям зонтики и металлические прутья. Также они разбили стеклянные двери в парламентской библиотеке, начали крушить портреты президентов и распылили черную краску из баллончика на герб Гонконга. Однако большинство из них столпились на первом этаже.

Как известно, в Гонконге 16 июня несколько тысяч человек вышли на акцию протеста, требуя отставки главы администрации Керри Лам из-за скандального законопроекта об экстрадиции.