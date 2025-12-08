UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Пекін не хоче поразки РФ: Зеленський розповів, як Китай затягує війну проти України

Фото: лідер Китаю Сі Цзіньпін та російський диктатор Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Китай має істотний вплив на російського диктатора Володимира Путіна та не зацікавлений у завершенні війни проти України.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент Володимир Зеленський заявив відповідаючи на питання журналістів.

За його словами, Пекін розглядає РФ як важливого партнера у глобальному протистоянні зі Сполученими Штатами.

"Китай точно має вплив на Путіна. Я не бачу, щоб Китаю було вигідно закінчення цієї війни. Чому? Тому що ми бачили нову доктрину США. Це два полюси, які бачать один одного - дві великі держави та велике протистояння", - сказав Зеленський.

Він підкреслив, що Пекіну не вигідна слабка або переможена Росія, адже це послабило б баланс сил у глобальній конкуренції між Китаєм та США.

"Сьогодні Китаю не вигідна слабка і програвша Росія. І через це страждає український народ", - заявив глава держави

Відносини РФ та Китаю

Китай офіційно декларує нейтралітет у війні Росії проти України, однак на практиці зберігає тісні зв’язки з Москвою.

У серпні лідер КНР Сі Цзіньпін заявив про намір спільно з Росією переглянути чинний міжнародний порядок.

Паралельно медіа повідомляли, що окремі китайські компанії постачають у Росію товари подвійного призначення, які можуть бути використані для виготовлення військової продукції.

Китай також став одним із ключових постачальників для російських збройних сил, і з’являються припущення щодо можливої передачі летальної зброї.

За даними Reuters, китайські авіадвигуни нібито доправляють до РФ приховано - маскують їх під "промислові холодильні установки", щоб обійти західні санкції.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийКитайВійна в Україні