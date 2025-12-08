Пекін не хоче поразки РФ: Зеленський розповів, як Китай затягує війну проти України

За його словами, Пекін розглядає РФ як важливого партнера у глобальному протистоянні зі Сполученими Штатами.

"Китай точно має вплив на Путіна. Я не бачу, щоб Китаю було вигідно закінчення цієї війни. Чому? Тому що ми бачили нову доктрину США. Це два полюси, які бачать один одного - дві великі держави та велике протистояння", - сказав Зеленський.

Він підкреслив, що Пекіну не вигідна слабка або переможена Росія, адже це послабило б баланс сил у глобальній конкуренції між Китаєм та США.

"Сьогодні Китаю не вигідна слабка і програвша Росія. І через це страждає український народ", - заявив глава держави