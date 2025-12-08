Пекин не хочет поражения РФ: Зеленский рассказал, как Китай затягивает войну против Украины

По его словам, Пекин рассматривает РФ как важного партнера в глобальном противостоянии с Соединенными Штатами.

"Китай точно имеет влияние на Путина. Я не вижу, чтобы Китаю было выгодно окончание этой войны. Почему? Потому что мы видели новую доктрину США. Это два полюса, которые видят друг друга - две великие державы и большое противостояние", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Пекину не выгодна слабая или побежденная Россия, ведь это ослабило бы баланс сил в глобальной конкуренции между Китаем и США.

"Сегодня Китаю не выгодна слабая и проигравшая Россия. И из-за этого страдает украинский народ", - заявил глава государства