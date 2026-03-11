Пекін бачить "загрозу" в Японії та пригрозив прямим ударом

Китай попередив Японію про можливий прямий удар після того, як Токіо почало розгортати далекобійні ракети власного виробництва біля себе.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника міністерства оборони КНР Цзяна Біня, яку наводить Global Times.
За словами речника, праві сили в Японії активно проводять політику ремілітаризації, прагнучи змінити пацифістську Конституцію, переглянути ключові документи національної безпеки та відмовитися від трьох неядерних принципів.
У своїй заяві Цзян сказав, що розгортання далекобійної зброї, дальність якої сягає приблизно 1000 кілометрів і перевищує територіальні межі Японії, позбавляє країну статусу виключно оборонного державного устрою.
"Це не просто небезпечна тенденція, а реальна загроза, яка може шкодити регіональному миру та безпеці. Відступ до мілітаристського минулого веде лише до самознищення. Якщо Японія наважиться застосувати силу проти суверенітету Китаю, вона отримає прямий удар і зазнає ще більшої та неминучої поразки", - попередив речник КНР.
Як пише АВС News, 9 березня Японія розпочала розгортання першої партії власних дальніх ракет Type-12 класу "земля-корабель". Пускові установки прибули до військового табору Кемп Кенґун у префектурі Кумамото на південному заході країни.
До кінця березня ракети будуть повністю розміщені, а пізніше цього року їх планують встановити на базі Кемп Фудзі у префектурі Шідзуока, на захід від Токіо.
Розгортання спрямоване на посилення оборони Японії на тлі зростання безпекових викликів у регіоні, зокрема через напруженість навколо Тайваню.
Конфлікт між Китайською Народною Республікою (КНР) та Тайванем - це тривале протистояння, що почалося після громадянської війни у 1949 році.
Пекін вважає Тайвань своєю відколотою провінцією, прагнучи "об'єднання", тоді як Тайвань є де-факто незалежною демократичною державою.
Останніми роками напруга зросла через активізацію військових навчань Китаю поблизу острова, зростання кібератак та спроби обмежити міжнародну підтримку Тайбея
За даними західних розвідок, вторгнення Китаю на Тайвань можливе вже в листопаді 2026 року.