Пекін бачить "загрозу" в Японії та пригрозив прямим ударом

Що заявили у Китаї

За словами речника, праві сили в Японії активно проводять політику ремілітаризації, прагнучи змінити пацифістську Конституцію, переглянути ключові документи національної безпеки та відмовитися від трьох неядерних принципів.

У своїй заяві Цзян сказав, що розгортання далекобійної зброї, дальність якої сягає приблизно 1000 кілометрів і перевищує територіальні межі Японії, позбавляє країну статусу виключно оборонного державного устрою.

"Це не просто небезпечна тенденція, а реальна загроза, яка може шкодити регіональному миру та безпеці. Відступ до мілітаристського минулого веде лише до самознищення. Якщо Японія наважиться застосувати силу проти суверенітету Китаю, вона отримає прямий удар і зазнає ще більшої та неминучої поразки", - попередив речник КНР.

Японія розгортає ракети біля себе

Як пише АВС News, 9 березня Японія розпочала розгортання першої партії власних дальніх ракет Type-12 класу "земля-корабель". Пускові установки прибули до військового табору Кемп Кенґун у префектурі Кумамото на південному заході країни.

До кінця березня ракети будуть повністю розміщені, а пізніше цього року їх планують встановити на базі Кемп Фудзі у префектурі Шідзуока, на захід від Токіо.

Розгортання спрямоване на посилення оборони Японії на тлі зростання безпекових викликів у регіоні, зокрема через напруженість навколо Тайваню.