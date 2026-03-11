Пекин видит "угрозу" в Японии и пригрозил прямым ударом

Китай предупредил Японию о возможном прямом ударе после того, как Токио начало разворачивать дальнобойные ракеты собственного производства возле себя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера министерства обороны КНР Цзяна Биня, которое приводит Global Times.
По словам спикера, правые силы в Японии активно проводят политику ремилитаризации, стремясь изменить пацифистскую Конституцию, пересмотреть ключевые документы национальной безопасности и отказаться от трех неядерных принципов.
В своем заявлении Цзян сказал, что развертывание дальнобойного оружия, дальность которого достигает примерно 1000 километров и превышает территориальные границы Японии, лишает страну статуса исключительно оборонительного государственного устройства.
"Это не просто опасная тенденция, а реальная угроза, которая может вредить региональному миру и безопасности. Отступление к милитаристскому прошлому ведет лишь к самоуничтожению. Если Япония решится применить силу против суверенитета Китая, она получит прямой удар и потерпит еще большее и неизбежное поражение", - предупредил представитель КНР.
Как пишет АВС News, 9 марта Япония начала развертывание первой партии собственных дальних ракет Type-12 класса "земля-корабль". Пусковые установки прибыли в военный лагерь Кэмп Кенгун в префектуре Кумамото на юго-западе страны.
До конца марта ракеты будут полностью размещены, а позже в этом году их планируют установить на базе Кэмп Фудзи в префектуре Шидзуока, к западу от Токио.
Развертывание направлено на усиление обороны Японии на фоне роста вызовов безопасности в регионе, в частности из-за напряженности вокруг Тайваня.
Конфликт между Китайской Народной Республикой (КНР) и Тайванем - это длительное противостояние, начавшееся после гражданской войны в 1949 году.
Пекин считает Тайвань своей отколовшейся провинцией, стремясь к "объединению", тогда как Тайвань является де-факто независимым демократическим государством.
В последние годы напряжение возросло из-за активизации военных учений Китая вблизи острова, рост кибератак и попытки ограничить международную поддержку Тайбэя
По данным западных разведок, вторжение Китая на Тайвань возможно уже в ноябре 2026 года.