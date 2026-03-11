RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Пекин видит "угрозу" в Японии и пригрозил прямым ударом

12:58 11.03.2026 Ср
2 мин
Япония наращивает ракетный потенциал на фоне китайской угрозы
aimg Ірина Глухова
Фото: представитель минобороны Китая Цзян Бинь (Getty Images)

Китай предупредил Японию о возможном прямом ударе после того, как Токио начало разворачивать дальнобойные ракеты собственного производства возле себя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера министерства обороны КНР Цзяна Биня, которое приводит Global Times.

Читайте также: Китай может воспользоваться хаосом в США для нападения на Тайвань в 2026 году, - Bild

Что заявили в Китае

По словам спикера, правые силы в Японии активно проводят политику ремилитаризации, стремясь изменить пацифистскую Конституцию, пересмотреть ключевые документы национальной безопасности и отказаться от трех неядерных принципов.

В своем заявлении Цзян сказал, что развертывание дальнобойного оружия, дальность которого достигает примерно 1000 километров и превышает территориальные границы Японии, лишает страну статуса исключительно оборонительного государственного устройства.

"Это не просто опасная тенденция, а реальная угроза, которая может вредить региональному миру и безопасности. Отступление к милитаристскому прошлому ведет лишь к самоуничтожению. Если Япония решится применить силу против суверенитета Китая, она получит прямой удар и потерпит еще большее и неизбежное поражение", - предупредил представитель КНР.

Япония разворачивает ракеты возле себя

Как пишет АВС News, 9 марта Япония начала развертывание первой партии собственных дальних ракет Type-12 класса "земля-корабль". Пусковые установки прибыли в военный лагерь Кэмп Кенгун в префектуре Кумамото на юго-западе страны.

До конца марта ракеты будут полностью размещены, а позже в этом году их планируют установить на базе Кэмп Фудзи в префектуре Шидзуока, к западу от Токио.

Развертывание направлено на усиление обороны Японии на фоне роста вызовов безопасности в регионе, в частности из-за напряженности вокруг Тайваня.

Конфликт между Китаем и Тайванем

Конфликт между Китайской Народной Республикой (КНР) и Тайванем - это длительное противостояние, начавшееся после гражданской войны в 1949 году.

Пекин считает Тайвань своей отколовшейся провинцией, стремясь к "объединению", тогда как Тайвань является де-факто независимым демократическим государством.

В последние годы напряжение возросло из-за активизации военных учений Китая вблизи острова, рост кибератак и попытки ограничить международную поддержку Тайбэя

По данным западных разведок, вторжение Китая на Тайвань возможно уже в ноябре 2026 года.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ЯпонияКитайРакеты