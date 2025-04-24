Пекельний квітень? Де в Україні температура б'є історичні максимуми

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що впродовж 18, 19 та 20 квітня 18 нових температурних рекордів зафіксували у 10 містах у різних регіонах України. 21 квітня було встановлено два нові погодні рекорди.

Тим часом березень цього року для Києва став найтеплішим у рейтингу спостережень з 1881 року. У цей період у столиці України було зафіксовано 15 температурних рекордів.

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