Пекельний квітень? Де в Україні температура б'є історичні максимуми

В Українському гідрометеорологічному центрі розповіли про низку нових температурних рекордів. Їх зафіксували у різних містах впродовж 22 та 23 квітня.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу УкрГМЦ у Facebook.
Впродовж вівторка, 22 квітня, температура повітря перевищила попередні показники за цей день у трьох містах України:
У середу, 23 квітня, нові температурні рекорди синоптики зафіксували у чотирьох містах:
Згідно з прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, у п'ятницю (25 квітня) погоду в Україні формуватиме поле зниженого тиску.
"Атмосферний фронт, який переміщуватиметься з північного-заходу, вночі впливатиме на Волинську і Рівненську області. А вдень зумовлюватиме нестійку погоду повсюди в Україні", - розповіли синоптики.
Зазначається, що у повітряних просторах над Україною поступово готуються зміни на похолодання з північних широт.
В цілому ж погода очікується з мінливою хмарністю.
Короткочасні дощі та грози (місцями) ймовірні:
Вітер - переважно північний, 5-10 м/с. Температура повітря:
Попри очікувану погоду (з короткочасними дощами та грозами) синоптики дещо раніше попередили українців про суттєву пожежну небезпеку впродовж 24-25 квітня у Волинській області.
Тим часом впродовж 24-26 квітня надзвичайний рівень пожежної небезпеки може зберігатись:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що впродовж 18, 19 та 20 квітня 18 нових температурних рекордів зафіксували у 10 містах у різних регіонах України. 21 квітня було встановлено два нові погодні рекорди.
Тим часом березень цього року для Києва став найтеплішим у рейтингу спостережень з 1881 року. У цей період у столиці України було зафіксовано 15 температурних рекордів.
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