Адский апрель? Где в Украине температура бьет исторические максимумы

В Украинском гидрометеорологическом центре рассказали о ряде новых температурных рекордов. Их зафиксировали в разных городах в течение 22 и 23 апреля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УкрГМЦ в Facebook.
В течение вторника, 22 апреля, температура воздуха превысила предыдущие показатели за этот день в трех городах Украины:
В среду, 23 апреля, новые температурные рекорды синоптики зафиксировали в четырех городах:
Согласно прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, в пятницу (25 апреля) погоду в Украине будет формировать поле пониженного давления.
"Атмосферный фронт, который будет перемещаться с северо-запада, ночью будет влиять на Волынскую и Ровенскую области. А днем будет обусловливать неустойчивую погоду повсеместно в Украине", - рассказали синоптики.
Отмечается, что в воздушных пространствах над Украиной постепенно готовятся изменения на похолодание с северных широт.
В целом же погода ожидается с переменной облачностью.
Кратковременные дожди и грозы (местами) вероятны:
Ветер - преимущественно северный, 5-10 м/с. Температура воздуха:
Несмотря на ожидаемую погоду (с кратковременными дождями и грозами) синоптики несколько ранее предупредили украинцев о существенной пожарной опасности в течение 24-25 апреля в Волынской области.
Между тем в течение 24-26 апреля чрезвычайный уровень пожарной опасности может сохраняться:
Напомним, ранее мы рассказывали, что в течение 18, 19 и 20 апреля 18 новых температурных рекордов зафиксировали в 10 городах в разных регионах Украины. 21 апреля было установлено два новых погодных рекорда.
Между тем март этого года для Киева стал самым теплым в рейтинге наблюдений с 1881 года. В этот период в столице Украины было зафиксировано 15 температурных рекордов.
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