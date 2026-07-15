"Пекельні санкції" сенатора Грема обвалили ринок акцій в РФ ще до їх введення

Під час торгів 15 липня індекс Московської біржі опустився до 2109,58 пункту. Це найнижчий показник із 19 грудня 2022 року.

Попри те, що світові ціни на нафту зросли до місячного максимуму, російський ринок продовжив падіння. Індекс втрачав майже 3%, а його зниження від початку року досягло 23%.

Станом на 15:49 за московським часом акції "Газпрому" подешевшали на 2%, а раніше під час торгів оновили мінімум із 2008 року після повідомлень про те, що Китай призупинив переговори щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру-2".

Падіння зачепило й інші найбільші компанії. Акції "Сбербанку" втратили 1,5%, ВТБ - 3,8%, "Роснефті" - 2,9%, "Аерофлоту" - 2,6%, "Северсталі" - 4%. Найбільше просіли цінні папери VK - майже на 7% після того, як державний месенджер Max потрапив під санкції.

Як зазначив аналітик Freedom Global Володимир Чернов, ключовою причиною розпродажу стали повідомлення про новий американський законопроєкт щодо санкцій проти Росії.

Законопроєкт, який розробив покійний сенатор Ліндсі Грем, передбачає 100-відсоткові мита для Індії та Китаю, якщо вони продовжать купувати російську нафту.

Крім того, документ передбачає можливі обмеження щодо Центрального банку РФ, найбільших російських банків, зокрема "Сбербанку", ВТБ і "Газпромбанку", а також "тіньового флоту", нафтових перевезень і проєктів "Ямал СПГ" та "Арктик СПГ".

"Пекельні санкції" Грема

Нагадаємо, після смерті сенатора Ліндсі Грема законопроєкт про жорсткі санкції проти Росії отримав новий імпульс, а в Білому домі підтвердили готовність підтримати документ.

Президент США Дональд Трамп заявив, що вважає "досить високою" ймовірність ухвалення законопроєкту.

Оновлений законопроєкт після його ухвалення зобов'яже президента США запровадити санкції та мита до 100% проти країн і компаній, які купують російські енергоносії або допомагають Росії обходити обмеження.