"Пекельні санкції" Грема проти РФ підтримують більше 60 сенаторів, але є нюанс, - Axios

Як пише видання, законопроєкт про "пекельні санкції" проти Росії вже має необхідну кількість голосів, щоб його ухвалити в Сенаті.

За словами джерела, наразі налічується як мінімум 61 співавтор законопроєкту, з яких 39 - це республіканці та 22 - демократи.

Але найголовнішою перешкодою тепер є час, який потрібно отримати, щоб обговорити документ у Сенаті. Тобто терміни розгляду поки що не визначені.

Крім цього, законопрєект, що просувається в Сенаті США, повинен буде ще схвалений Палатою представників.