"Адские санкции" Грэма против РФ поддерживают больше 60 сенаторов, но есть нюанс, - Axios

Как пишет издание, законопроект об "адских санкциях" против России уже имеет необходимое количество голосов, чтобы его принять в Сенате.

По словам источника, в настоящее время насчитывается как минимум 61 соавтор законопроекта, из которых 39 - это республиканцы и 22 - демократы.

Но самым ключевым препятствием теперь является время, которое нужно получить, чтобы обсудить документ в Сенате. То есть, сроки рассмотрения пока что не определены.

Помимо этого, законопроект продвигаемый в Сенате США, должен будет еще одобрен Палатой представителей.