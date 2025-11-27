Пекельна пожежа у Гонконзі. Кількість жертв знову зросла, сотні людей зникли безвісти

Щонайменше 83 особи загинули внаслідок масштабної пожежі у багатоповерховому житловому комплексі у Гонконзі. Кількість жертв може бути ще більшою, адже доля 279 людей залишається невідомою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.
Згідно з інформацією Департаменту пожежної служби, понад 70 людей отримали поранення, серед них 11 пожежників. Близько 900 людей евакуювали до тимчасових притулків.
Раніше глава адміністрації Гонконгу Джон Лі повідомляв, що 279 людей зникли безвісти. На останній пресконференції у четвер, 27 листопада, влада не надала оновлених даних щодо зниклих безвісти людей або їхньої кількості у понівечених будинках.
"Рятувальники борються з високими температурами та обережно підіймаються поверх за поверхом, ретельно шукаючи та прагнучи якомога швидше врятувати людей", - наголосив заступник директора пожежної служби Вонг Ка-він.
Він також зауважив, що не виключає виявлення більшої кількості поранених під час рятувальних робіт.
Нагадаємо, 26 листопада близько 15:00 виникла масштабна пожежа у житловому комплексі "Ван Фук Корт" у районі Тай. Комплекс налічує 2000 квартир, в яких проживає близько 4600 осіб.
Влада присвоїла пожежі найвищий, п'ятий рівень небезпеки. Вона виникла внаслідок займання бамбукових будівельних лісів та сітки, якими були оточені будівлі на час реновації.
Зазначимо, поліція Гонконгу заарештувала трьох чоловіків, підозрюваних у причетності до виникнення пожежі. Йдеться про двох директорів будівельної компанії та інженера-консультанта віком від 52 до 68 років. Їм було висунуто обвинувачення в ненавмисному вбивстві.