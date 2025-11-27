Пекельна пожежа у Гонконзі. Кількість жертв знову зросла, сотні людей зникли безвісти

Згідно з інформацією Департаменту пожежної служби, понад 70 людей отримали поранення, серед них 11 пожежників. Близько 900 людей евакуювали до тимчасових притулків.

Раніше глава адміністрації Гонконгу Джон Лі повідомляв, що 279 людей зникли безвісти. На останній пресконференції у четвер, 27 листопада, влада не надала оновлених даних щодо зниклих безвісти людей або їхньої кількості у понівечених будинках.

"Рятувальники борються з високими температурами та обережно підіймаються поверх за поверхом, ретельно шукаючи та прагнучи якомога швидше врятувати людей", - наголосив заступник директора пожежної служби Вонг Ка-він.

Він також зауважив, що не виключає виявлення більшої кількості поранених під час рятувальних робіт.