Адский пожар в Гонконге. Количество жертв снова возросло, сотни людей пропали без вести

Согласно информации Департамента пожарной службы, более 70 человек получили ранения, среди них 11 пожарных. Около 900 человек эвакуировали во временные убежища.

Ранее глава администрации Гонконга Джон Ли сообщал, что 279 человек пропали без вести. На последней пресс-конференции в четверг, 27 ноября, власти не предоставили обновленных данных о пропавших без вести людей или их количестве в поврежденных домах.

"Спасатели борются с высокими температурами и осторожно поднимаются этаж за этажом, тщательно ища и стремясь как можно скорее спасти людей", - отметил заместитель директора пожарной службы Вонг Ка-вин.

Он также отметил, что не исключает обнаружения большего количества раненых во время спасательных работ.