UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

"Пекельна" атака на Краматорськ 22 серпня: загинуло двоє поліцейських з Івано-Франківська

Ілюстративне фото: Краматорськ постійно перебуває під сильними обстрілами росіян (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Під час масованого обстрілу Краматорська на Донеччині ввечері 22 серпня загинуло двоє поліцейських з Івано-Франківської області. Їх вбила випущена російськими окупантами керована авіабомба.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Івано-Франківської області.

"22 серпня 2025 року в місті Краматорськ, внаслідок ворожого авіаційного удару, загинули поліцейські Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області", - сказано у повідомленні.

За даними поліції, загиблі - 38-річний підполковник Олександр Солов'янчик та 38-річний капітан Ігор Мартинюк. Обидва служили старшими інспекторами у батальйоні поліції спеціального призначення.

Точні обставини загибелі офіцерів поліції невідомі. Попередньо, обидва загинули під час одного з авіаударів по місту, росіяни ввечері 22 серпня обстріляли Краматорськ більше 40 разів за вечір.

"Поліцейські більше року служили в батальйоні особливого призначення (стрілецький). Вони - справжні офіцери, вирізнялися неабиякою силою духу та наполегливістю. Були відданими своїй справі, вірними Присязі та справжніми синами своєї країни", - зазначили у повідомленні.

Фото: Національна поліція Івано-Франківської області

Нагадаємо, що російські окупанти ввечері 22 серпня масовано обстріляли Краматорськ Донецької області. За добу в місті пролунали понад 40 вибухів. Зокрема упродовж години в місті прогриміло понад 30 вибухів через обстріл керованими авіабомбами - літаки росіян бомбардували цивільну забудову.

Читайте РБК-Україна в Google News
Краматорськ