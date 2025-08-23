"Адская" атака на Краматорск 22 августа: погибли двое полицейских из Ивано-Франковска

"22 августа 2025 года в городе Краматорск, в результате вражеского авиационного удара, погибли полицейские Главного управления Национальной полиции в Ивано-Франковской области", - сказано в сообщении.

По данным полиции, погибшие - 38-летний подполковник Александр Соловьянчик и 38-летний капитан Игорь Мартынюк. Оба служили старшими инспекторами в батальоне полиции специального назначения.

Точные обстоятельства гибели офицеров полиции неизвестны. Предварительно, оба погибли во время одного из авиаударов по городу, россияне вечером 22 августа обстреляли Краматорск более 40 раз за вечер.

"Полицейские больше года служили в батальоне особого назначения (стрелковый). Они - настоящие офицеры, отличались большой силой духа и настойчивостью. Были преданными своему делу, верными Присяге и настоящими сыновьями своей страны", - отметили в сообщении.

Фото: Национальная полиция Ивано-Франковской области