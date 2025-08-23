"Пекельна" атака на Краматорськ 22 серпня: загинуло двоє поліцейських з Івано-Франківська

Під час масованого обстрілу Краматорська на Донеччині ввечері 22 серпня загинуло двоє поліцейських з Івано-Франківської області. Їх вбила випущена російськими окупантами керована авіабомба.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Івано-Франківської області.

"22 серпня 2025 року в місті Краматорськ, внаслідок ворожого авіаційного удару, загинули поліцейські Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області", - сказано у повідомленні.

За даними поліції, загиблі - 38-річний підполковник Олександр Солов'янчик та 38-річний капітан Ігор Мартинюк. Обидва служили старшими інспекторами у батальйоні поліції спеціального призначення.

Точні обставини загибелі офіцерів поліції невідомі. Попередньо, обидва загинули під час одного з авіаударів по місту, росіяни ввечері 22 серпня обстріляли Краматорськ більше 40 разів за вечір.

"Поліцейські більше року служили в батальйоні особливого призначення (стрілецький). Вони - справжні офіцери, вирізнялися неабиякою силою духу та наполегливістю. Були відданими своїй справі, вірними Присязі та справжніми синами своєї країни", - зазначили у повідомленні.

Фото: Національна поліція Івано-Франківської області