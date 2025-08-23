ua en ru
"Адская" атака на Краматорск 22 августа: погибли двое полицейских из Ивано-Франковска

Украина, Суббота 23 августа 2025 20:34
"Адская" атака на Краматорск 22 августа: погибли двое полицейских из Ивано-Франковска
Автор: Антон Корж

Во время массированного обстрела Краматорска в Донецкой области вечером 22 августа погибли двое полицейских из Ивано-Франковской области. Их убила выпущенная российскими оккупантами управляемая авиабомба.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Ивано-Франковской области.

"22 августа 2025 года в городе Краматорск, в результате вражеского авиационного удара, погибли полицейские Главного управления Национальной полиции в Ивано-Франковской области", - сказано в сообщении.

По данным полиции, погибшие - 38-летний подполковник Александр Соловьянчик и 38-летний капитан Игорь Мартынюк. Оба служили старшими инспекторами в батальоне полиции специального назначения.

Точные обстоятельства гибели офицеров полиции неизвестны. Предварительно, оба погибли во время одного из авиаударов по городу, россияне вечером 22 августа обстреляли Краматорск более 40 раз за вечер.

"Полицейские больше года служили в батальоне особого назначения (стрелковый). Они - настоящие офицеры, отличались большой силой духа и настойчивостью. Были преданными своему делу, верными Присяге и настоящими сыновьями своей страны", - отметили в сообщении.

&quot;Адская&quot; атака на Краматорск 22 августа: погибли двое полицейских из Ивано-ФранковскаФото: Национальная полиция Ивано-Франковской области

Напомним, что российские оккупанты вечером 22 августа массированно обстреляли Краматорск Донецкой области. За сутки в городе прогремели более 40 взрывов. В частности в течение часа в городе прогремело более 30 взрывов из-за обстрела управляемыми авиабомбами - самолеты россиян бомбили гражданскую застройку.

