Печерськ – більше не центр будівництва: де купують нове житло в Києві та скільки воно коштує

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Лідером за кількістю стартів продажів нових ЖК став Дарницький район – з 27% усіх стартів продажів у столиці.

став Дарницький район – з 27% усіх стартів продажів у столиці. Головними критеріями вибору житла стали практичність та комфорт повсякденного життя.

стали практичність та комфорт повсякденного життя. Печерськ залишається найдорожчим ($2 600 за кв. м), але втратив статус центру будівництва.

($2 600 за кв. м), але втратив статус центру будівництва. Ринок став "мікрорайонним", де конкурують не райони загалом, а конкретні локації з найкращим поєднанням безпеки, транспорту та інфраструктури.

Новий лідер ринку

Після 2022 року будівництво у Києві перестало бути рівномірно розподілене між центральними та правобережними районами. Натомість девелопери тепер обирають райони, які поєднують сучасну забудову та сформовану інфраструктуру, повідомляють аналітики компанії.

У 2025 році лідером за кількістю стартів продажів нових ЖК та нових черг у вже реалізованих проєктах став Дарницький район, у якому здійснюється 27% усіх стартів продажів у столиці.

Іншими популярними районами стали: Голосіївський район із 19%, Оболонський 13%, Шевченківський – 11%, Святошинський – 9%, а 20% стартів припало на решту районів столиці.

За даними внутрішньої аналітики "Інтеграл-Буд", покупці більше не обирають між берегами чи престижністю, як це було до 2022 року.

Зараз ключовими вимогами стали:

вартість житла;

близькість до метро;

наявність укриттів;

автономні системи живлення;

можливість швидко дістатися роботи під час тривог;

готова соціальна інфраструктура.

Лідером за кількістю квартир біля станцій метро залишається Дарницький район (70–74 тис. квартир). За ним ідуть:

Голосіївський (53–57 тис.);

Шевченківський (45–48 тис.); Оболонський (40-42 тис.);

Святошинський (33-35 тис.).

Крім того, вказують аналітики "Інтергал-Буд", Дарницький та Дніпровський район разом формують найбільший кластер нової житлової забудови Києва, що вирівнює конкурентні позиції Лівого та Правого берегів.

Ціновий контраст

Незважаючи на те, що найдорожчим районом столиці залишається Печерськ ($2 600 за кв. м), він більше не є центром будівництва, пояснює керівник відділу аналітики компанії "Інтергал-Буд" Дмитро Ізмайлов.

За його словами, основна девелоперська активність наразі зосереджена в районах із середнім ціновим сегментом: Голосіївський ($1 300 за кв. м), Оболонський ($1 200 за кв. м) та Дарницький ($1 000 за кв. м).

Як підкреслюють аналітики компанії, головною перевагою житла тепер є не престижність району, а баланс між ціною, наявністю транспорту, сучасною забудовою та якістю повсякденного життя.

Трансформація столиці

За даними аналітиків "Інтергал-Буд", між собою конкурують вже не райони, а конкретні локації з найкращим поєднанням безпеки та зручностей. Саме такі мікрорайони, на їхню думку, матимуть найбільший потенціал зростання вартості житла після війни.

"Ми спостерігаємо появу нової карти житлового Києва… Перемагають локації, які вже зараз можуть запропонувати пішу доступність до метро, автономність, укриття та сформовану інфраструктуру. Саме вони визначатимуть розвиток первинного ринку столиці в найближчі роки", – підсумував Дмитро Ізмайлов.