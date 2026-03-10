На 32% за рік: де в Києві житло подорожчало найбільше та скільки років на нього збирати
За останній рік ціни на вторинному ринку Києва піднялися на всі типи квартир, проте розрив між районами залишається колосальним: різниця в ціні на однокімнатне помешкання може сягати понад 100 тисяч доларів.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН.
Головне:
- Рекордний ріст: за рік вторинне житло у Києві подорожчало на 12-14%, а на Печерську ціни злетіли на 32%.
- Ціновий розрив: "однокімнатка" на Печерську коштує в середньому 152 000 доларів, тоді як у Деснянському районі - 43 500 доларів.
- Доступність: щоб купити однокімнатну квартиру в столиці, середньостатистичному киянину потрібно відкладати всю зарплату протягом 7,8 року.
- Прогноз: понад третина опитаних (36%) очікує на подальше зростання вартості квадратних метрів у найближчому майбутньому.
Як змінилася вартість житла за рік
Вторинний ринок нерухомості Києва демонструє стабільну тенденцію до подорожчання. Найбільший стрибок цін зафіксовано у сегменті багатокімнатних квартир, проте однокімнатні залишаються найбільш затребуваними.
Середні ціни по місту зараз виглядають так:
- Однокімнатні: подорожчали на 12%, середня ціна - 70 000 доларів;
- Двокімнатні: зростання на 13%, середня ціна - 110 000 доларів;
- Трикімнатні: зростання на 14%, середня ціна - 161 000 доларів.
Рейтинг районів: де ціни "кусаються", а де найдешевше
Географія розташування залишається ключовим фактором ціноутворення. Традиційним лідером за вартістю є Печерськ, тоді як найбільш бюджетні варіанти пропонує Деснянський район.
Скільки коштують однокімнатні квартири по районах (динаміка за рік):
- Печерський: 152 000 доларів (+32%)
- Шевченківський: 94 900 доларів (+19%)
- Голосіївський: 78 000 доларів (+18%)
- Подільський: 75 000 доларів (+23%)
- Солом’янський: 65 000 доларів (+18%)
- Дніпровський: 65 000 доларів (+16%)
- Дарницький: 65 000 доларів (+5%)
- Оболонський: 60 000 доларів (+13%)
- Святошинський: 52 700 доларів (+5%)
- Деснянський: 43 500 доларів (+6%)
Ціни на однокімнатні квартири у різних районах Києва (скриншот)
Доступність житла: реалії та прогнози
Попри зростання цін, купівельна спроможність залишається під тиском. Згідно з аналітичними даними, середньостатистичному киянину потрібно відкладати всю свою заробітну плату протягом 7,8 року, щоб накопичити на власну однокімнатну квартиру.
Щодо майбутнього ринку, думки українців розділилися. За даними опитування ЛУН:
- 42% респондентів вважають, що ціни залишаться на поточному рівні;
- 36% прогнозують подальше зростання вартості "вторинки";
- 22% очікують на здешевлення квадратних метрів.
