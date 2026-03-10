ua en ru
На 32% за рік: де в Києві житло подорожчало найбільше та скільки років на нього збирати

08:00 10.03.2026 Вт
2 хв
У якому районі столиці можна купити "однушку" за 43+ тисячі доларів?
aimg Василина Копитко
На 32% за рік: де в Києві житло подорожчало найбільше та скільки років на нього збирати Нерухомість у Києві здорожчала у всіх районах (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)

За останній рік ціни на вторинному ринку Києва піднялися на всі типи квартир, проте розрив між районами залишається колосальним: різниця в ціні на однокімнатне помешкання може сягати понад 100 тисяч доларів.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН.

Читайте також: Ринок вторинки підскочив на 15% за рік: де в Україні купують житло найактивніше

Головне:

  • Рекордний ріст: за рік вторинне житло у Києві подорожчало на 12-14%, а на Печерську ціни злетіли на 32%.
  • Ціновий розрив: "однокімнатка" на Печерську коштує в середньому 152 000 доларів, тоді як у Деснянському районі - 43 500 доларів.
  • Доступність: щоб купити однокімнатну квартиру в столиці, середньостатистичному киянину потрібно відкладати всю зарплату протягом 7,8 року.
  • Прогноз: понад третина опитаних (36%) очікує на подальше зростання вартості квадратних метрів у найближчому майбутньому.

Як змінилася вартість житла за рік

Вторинний ринок нерухомості Києва демонструє стабільну тенденцію до подорожчання. Найбільший стрибок цін зафіксовано у сегменті багатокімнатних квартир, проте однокімнатні залишаються найбільш затребуваними.

Середні ціни по місту зараз виглядають так:

  • Однокімнатні: подорожчали на 12%, середня ціна - 70 000 доларів;
  • Двокімнатні: зростання на 13%, середня ціна - 110 000 доларів;
  • Трикімнатні: зростання на 14%, середня ціна - 161 000 доларів.

Рейтинг районів: де ціни "кусаються", а де найдешевше

Географія розташування залишається ключовим фактором ціноутворення. Традиційним лідером за вартістю є Печерськ, тоді як найбільш бюджетні варіанти пропонує Деснянський район.

Скільки коштують однокімнатні квартири по районах (динаміка за рік):

  • Печерський: 152 000 доларів (+32%)
  • Шевченківський: 94 900 доларів (+19%)
  • Голосіївський: 78 000 доларів (+18%)
  • Подільський: 75 000 доларів (+23%)
  • Солом’янський: 65 000 доларів (+18%)
  • Дніпровський: 65 000 доларів (+16%)
  • Дарницький: 65 000 доларів (+5%)
  • Оболонський: 60 000 доларів (+13%)
  • Святошинський: 52 700 доларів (+5%)
  • Деснянський: 43 500 доларів (+6%)

На 32% за рік: де в Києві житло подорожчало найбільше та скільки років на нього збиратиЦіни на однокімнатні квартири у різних районах Києва (скриншот)

Доступність житла: реалії та прогнози

Попри зростання цін, купівельна спроможність залишається під тиском. Згідно з аналітичними даними, середньостатистичному киянину потрібно відкладати всю свою заробітну плату протягом 7,8 року, щоб накопичити на власну однокімнатну квартиру.

Щодо майбутнього ринку, думки українців розділилися. За даними опитування ЛУН:

  • 42% респондентів вважають, що ціни залишаться на поточному рівні;
  • 36% прогнозують подальше зростання вартості "вторинки";
  • 22% очікують на здешевлення квадратних метрів.

Читайте також про те, що найвищі ціни на оренду житла у Києві і на заході України. Рекордсменом досі тримається Ужгород - там жителі віддають 80% зарплати за "дах над головою".

Раніше ми писали про те, що за 2025 рік середня вартість "квадрата" на первинці зросла майже в усіх областях України. Забудовники запустили нові проекти, але темпи введення житла в експлуатацію сповільнились.

