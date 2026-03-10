На 32% за рік: де в Києві житло подорожчало найбільше та скільки років на нього збирати

За останній рік ціни на вторинному ринку Києва піднялися на всі типи квартир, проте розрив між районами залишається колосальним: різниця в ціні на однокімнатне помешкання може сягати понад 100 тисяч доларів.

Попри зростання цін, купівельна спроможність залишається під тиском. Згідно з аналітичними даними, середньостатистичному киянину потрібно відкладати всю свою заробітну плату протягом 7,8 року , щоб накопичити на власну однокімнатну квартиру.

Скільки коштують однокімнатні квартири по районах (динаміка за рік):

Географія розташування залишається ключовим фактором ціноутворення. Традиційним лідером за вартістю є Печерськ, тоді як найбільш бюджетні варіанти пропонує Деснянський район.

