Печерск – больше не центр строительства: где покупают новое жилье в Киеве и сколько оно стоит

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Лидером по количеству стартов продаж новых ЖК стал Дарницкий район – с 27% всех стартов продаж в столице.

стал Дарницкий район – с 27% всех стартов продаж в столице. Главными критериями выбора жилья стали практичность и комфорт повседневной жизни.

стали практичность и комфорт повседневной жизни. Печерск остается самым дорогим ($2600 за кв. м), но потерял статус центра строительства.

($2600 за кв. м), но потерял статус центра строительства. Рынок стал "микрорайонным" , где конкурируют не районы в целом, а конкретные локации с лучшим сочетанием безопасности, транспорта и инфраструктуры.

Новый лидер рынка

После 2022 года строительство в Киеве перестало быть равномерно распределено между центральными и правобережными районами. Девелоперы теперь выбирают районы, которые сочетают современную застройку и сложившуюся инфраструктуру, сообщают аналитики компании.

В 2025 году лидером по количеству стартов продаж новых ЖК и новых очередей в уже реализуемых проектах стал Дарницкий район, в котором осуществляется 27% всех стартов продаж в столице.

Другими популярными районами стали: Голосеевский район с 19%, Оболонский 13%, Шевченковский – 11%, Святошинский – 9%, а 20% стартов пришлось на остальные районы столицы.

По данным внутренней аналитики "Интеграл-Буд", покупатели больше не выбирают между берегами или престижностью, как это было до 2022 года.

Сейчас ключевыми требованиями стали:

стоимость жилья;

близость к метро;

наличие укрытий;

автономные системы питания;

возможность быстро добраться до работы во время тревог;

готова социальная инфраструктура.

Лидером по количеству квартир возле станций метро остается Дарницкий район (70–74 тыс. квартир). За ним следуют:

Голосеевский (53-57 тыс.);

Шевченковский (45-48 тыс.); Оболонский (40-42 тыс.);

Святошинский (33–35 тыс.).

Кроме того, указывают аналитики "Интергал-Буд", Дарницкий и Днепровский район вместе формируют крупнейший кластер новой жилой застройки Киева, выравнивающий конкурентные позиции Левого и Правого берегов.

Ценовой контраст

Несмотря на то, что самым дорогим районом столицы остается Печерск ($2600 за кв. м), он больше не является центром строительства, объясняет руководитель отдела аналитики компании "Интергал-Буд" Дмитрий Измайлов.

По его словам, основная девелоперская активность сосредоточена в районах со средним ценовым сегментом: Голосеевский ($1 300 за кв. м), Оболонский ($1 200 за кв. м) и Дарницкий ($1 000 за кв. м).

Как подчеркивают аналитики компании, главным преимуществом жилья теперь не престижность района, а баланс между ценой, наличием транспорта, современной застройкой и качеством повседневной жизни.

Трансформация столицы

По данным аналитиков "Интергал-Буд", между собой конкурируют уже не районы, а конкретные локации с лучшим сочетанием безопасности и удобств. Именно такие микрорайоны, по их мнению, будут иметь наибольший потенциал роста стоимости жилья после войны.

"Мы наблюдаем появление новой карты жилого Киева… Побеждают локации, которые уже сейчас могут предложить пешую доступность к метро, автономность, укрытие и сложившуюся инфраструктуру. Именно они будут определять развитие первичного рынка столицы в ближайшие годы", – подытожил Дмитрий Измайлов.