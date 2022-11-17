UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"PEACE Дец". Литва обрала назву морському дрону, який придбала для України

Фото: Литва обрала назву морському дрону, який придбала для України (u24.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Литовці купили морський безпілотник за 250 тисяч доларів для України. Громадяни обрали назву для дрону - "PEACE Дец".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на литовського журналіста Андрюса Тапінаса.

"Литовці придбали для України морський безпілотник за $250 000 і, набравши приголомшливі 12 000 голосів, лише за кілька годин назвали його 2PEACE Дец". Російському Чорноморському флоту ми бажаємо миру", - написав він.

Тапінас також зауважив, що наразі триває збір коштів на другий безпілотник для України.

Нагадаємо, Україна запустила збір коштів на перший у світі флот морських безпілотників. Вони допоможуть українським військовим захистити морську акваторію.

Українці вже зібрали кошти на перший морський ударний дрон, який отримав символічну назву - "Херсон".

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров вже повідомляв, що народ Литви зібрав кошти на другий безпілотник.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Литва