"PEACE Дец". Литва обрала назву морському дрону, який придбала для України

Литовці купили морський безпілотник за 250 тисяч доларів для України. Громадяни обрали назву для дрону - "PEACE Дец".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на литовського журналіста Андрюса Тапінаса.
"Литовці придбали для України морський безпілотник за $250 000 і, набравши приголомшливі 12 000 голосів, лише за кілька годин назвали його 2PEACE Дец". Російському Чорноморському флоту ми бажаємо миру", - написав він.
Тапінас також зауважив, що наразі триває збір коштів на другий безпілотник для України.
Нагадаємо, Україна запустила збір коштів на перший у світі флот морських безпілотників. Вони допоможуть українським військовим захистити морську акваторію.
Українці вже зібрали кошти на перший морський ударний дрон, який отримав символічну назву - "Херсон".
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров вже повідомляв, що народ Литви зібрав кошти на другий безпілотник.
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