"PEACE Дец". Литва выбрала название морскому дрону, которую приобрела для Украины

Литовцы купили морской беспилотник за 250 тысяч долларов для Украины. Граждане выбрали название для дрона - "PEACE Дец".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на литовского журналиста Андрюса Тапинаса.
"Литовцы приобрели для Украины морской беспилотник за $250 000 и, набрав потрясающие 12 000 голосов, всего за несколько часов назвали его 2PEACE Дец". Российскому Черноморскому флоту мы желаем мира", - написал он.
Тапинас также отметил, что в настоящее время проходит сбор средств на второй беспилотник для Украины.
Напомним, Украина запустила сбор средств на первый в мире флот морских беспилотников. Они помогут украинским военным защитить морскую акваторию.
Украинцы уже собрали средства на первый морской ударный дрон, который получил символическое название - "Херсон".
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров уже сообщал, что народ Литвы собрал средства на второй беспилотник.
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