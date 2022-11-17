"PEACE Дец". Литва обрала назву морському дрону, який придбала для України

Фото: Литва обрала назву морському дрону, який придбала для України (u24.gov.ua)

Литовці купили морський безпілотник за 250 тисяч доларів для України. Громадяни обрали назву для дрону - "PEACE Дец".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на литовського журналіста Андрюса Тапінаса.