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"PEACE Дец". Литва обрала назву морському дрону, який придбала для України

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Четвер 17 листопада 2022 11:29
"PEACE Дец". Литва обрала назву морському дрону, який придбала для України Фото: Литва обрала назву морському дрону, який придбала для України (u24.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Литовці купили морський безпілотник за 250 тисяч доларів для України. Громадяни обрали назву для дрону - "PEACE Дец".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на литовського журналіста Андрюса Тапінаса.

"Литовці придбали для України морський безпілотник за $250 000 і, набравши приголомшливі 12 000 голосів, лише за кілька годин назвали його 2PEACE Дец". Російському Чорноморському флоту ми бажаємо миру", - написав він.

Тапінас також зауважив, що наразі триває збір коштів на другий безпілотник для України.

Нагадаємо, Україна запустила збір коштів на перший у світі флот морських безпілотників. Вони допоможуть українським військовим захистити морську акваторію.

Українці вже зібрали кошти на перший морський ударний дрон, який отримав символічну назву - "Херсон".

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров вже повідомляв, що народ Литви зібрав кошти на другий безпілотник.

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