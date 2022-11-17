"PEACE Дец". Литва обрала назву морському дрону, який придбала для України
Литовці купили морський безпілотник за 250 тисяч доларів для України. Громадяни обрали назву для дрону - "PEACE Дец".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на литовського журналіста Андрюса Тапінаса.
"Литовці придбали для України морський безпілотник за $250 000 і, набравши приголомшливі 12 000 голосів, лише за кілька годин назвали його 2PEACE Дец". Російському Чорноморському флоту ми бажаємо миру", - написав він.
It is official.— Andrius Tapinas (@AndriusTapinas) November 17, 2022
Lithuanians bought marine drone for Ukraine for $250 000 and with amazing 12 000 votes in just several hours named it "PEACE Дец"
Our best wishes for peace go for russian Black Sea fleet
Funding for another drone from Lithuania is underway. pic.twitter.com/kyYfNwpI9F
Тапінас також зауважив, що наразі триває збір коштів на другий безпілотник для України.
Нагадаємо, Україна запустила збір коштів на перший у світі флот морських безпілотників. Вони допоможуть українським військовим захистити морську акваторію.
Українці вже зібрали кошти на перший морський ударний дрон, який отримав символічну назву - "Херсон".
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров вже повідомляв, що народ Литви зібрав кошти на другий безпілотник.
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