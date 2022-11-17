"PEACE Дец". Литва выбрала название морскому дрону, которую приобрела для Украины
Литовцы купили морской беспилотник за 250 тысяч долларов для Украины. Граждане выбрали название для дрона - "PEACE Дец".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на литовского журналиста Андрюса Тапинаса.
"Литовцы приобрели для Украины морской беспилотник за $250 000 и, набрав потрясающие 12 000 голосов, всего за несколько часов назвали его 2PEACE Дец". Российскому Черноморскому флоту мы желаем мира", - написал он.
Это official.— Andrius Tapinas (@AndriusTapinas) November 17, 2022
Lithuanians bought marine drone for Ukraine for $250 000 and with amazing 12 000 votes in just several hours named it "PEACE Дец"
Ваши лучшие wishes for peace go for russian Black Sea fleet
Funding для другого дрена от Литвии является подземным. pic.twitter.com/kyYfNwpI9F
Тапинас также отметил, что в настоящее время проходит сбор средств на второй беспилотник для Украины.
Напомним, Украина запустила сбор средств на первый в мире флот морских беспилотников. Они помогут украинским военным защитить морскую акваторию.
Украинцы уже собрали средства на первый морской ударный дрон, который получил символическое название - "Херсон".
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров уже сообщал, что народ Литвы собрал средства на второй беспилотник.
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