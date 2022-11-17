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"PEACE Дец". Литва выбрала название морскому дрону, которую приобрела для Украины

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Четверг 17 ноября 2022 11:29
"PEACE Дец". Литва выбрала название морскому дрону, которую приобрела для Украины Фото: Литва выбрала название морскому дрону, которую приобрела для Украины (u24.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Литовцы купили морской беспилотник за 250 тысяч долларов для Украины. Граждане выбрали название для дрона - "PEACE Дец".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на литовского журналиста Андрюса Тапинаса.

"Литовцы приобрели для Украины морской беспилотник за $250 000 и, набрав потрясающие 12 000 голосов, всего за несколько часов назвали его 2PEACE Дец". Российскому Черноморскому флоту мы желаем мира", - написал он.

Тапинас также отметил, что в настоящее время проходит сбор средств на второй беспилотник для Украины.

Напомним, Украина запустила сбор средств на первый в мире флот морских беспилотников. Они помогут украинским военным защитить морскую акваторию.

Украинцы уже собрали средства на первый морской ударный дрон, который получил символическое название - "Херсон".

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров уже сообщал, что народ Литвы собрал средства на второй беспилотник.

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