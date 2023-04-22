Паводок в Україні. Залишаються підтопленими більше ніж 1,2 тисячі дворогосподарств

Спостерігається тенденція щодо зниження темпу підняття рівня води у річках на півночі України. Підтопленими залишаються більше 1,25 тисячі дворогосподарств.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДСНС.

"На даний час гідрологічна ситуація контрольована та перебуває під посиленим контролем ДСНС", - додає пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Києві тим часом продовжує спадати рівень води у Дніпрі у межах Києва. За останні дні він знизився майже на 50 см.

Воодночас синоптики прогнозують збільшення опадів. Через що прогнозується друга хвиля повеней на кінець квітня - початок травня.

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