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Паводок в Україні. Залишаються підтопленими більше ніж 1,2 тисячі дворогосподарств

Фото: Паводок в Україні. Залишаються підтопленими більше ніж 1,2 тисячі дворогосподарств (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Спостерігається тенденція щодо зниження темпу підняття рівня води у річках на півночі України. Підтопленими залишаються більше 1,25 тисячі дворогосподарств.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДСНС.

Спостерігається сезонне підняття рівня води в межах річок:

  • Віть;
  • Дніпро;
  • Десна;
  • Сейм;
  • Сож;
  • Прип'ять;
  • Горинь;
  • Західний Буг;

Залишаються підтопленими 1,251 тисячі дворогосподарств:

  • Чернігівська - 488;
  • Кіровоградська - 323;
  • Черкаська - 140;
  • Дніпропетровська - 123;
  • Полтавська - 107;
  • Київська - 52;
  • Волинська - 18;

Також підтоплені 223 будинки:

  • Кіровоградська область - 87;
  • Дніпропетровська область - 65;
  • Черкаська область - 40;
  • Чернігівська область - 29;
  • Полтавська область - 2.

"На даний час гідрологічна ситуація контрольована та перебуває під посиленим контролем ДСНС", - додає пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Києві тим часом продовжує спадати рівень води у Дніпрі у межах Києва. За останні дні він знизився майже на 50 см.

Воодночас синоптики прогнозують збільшення опадів. Через що прогнозується друга хвиля повеней на кінець квітня - початок травня.

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