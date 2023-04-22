Паводок в Украине. Остаются подтопленными более 1,2 тысячи домохозяйств

Наблюдается тенденция снижения темпа поднятия уровня воды в реках на севере Украины. Подтопленными остаются более 1,25 тысяч домохозяйств.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГСЧС.
Наблюдается сезонное повышение уровня воды в пределах рек:
Остаются подтопленными 1,251 тысячи домохозяйств:
Также подтоплены 223 дома:
"В настоящее время гидрологическая ситуация контролируется и находится под усиленным контролем ГСЧС", - добавляет пресс-служба.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Киеве в это время продолжает спадать уровень воды в Днепре в пределах Киева. В последние дни он снизился почти на 50 см.
В то же время синоптики прогнозируют увеличение осадков. Из-за чего прогнозируется вторая волна наводнений на конец апреля - начало мая.
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