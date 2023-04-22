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Паводок в Украине. Остаются подтопленными более 1,2 тысячи домохозяйств

Фото: Паводок в Украине. Остаются подтопленными более 1,2 тысячи домохозяйств (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Наблюдается тенденция снижения темпа поднятия уровня воды в реках на севере Украины. Подтопленными остаются более 1,25 тысяч домохозяйств.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГСЧС.

Наблюдается сезонное повышение уровня воды в пределах рек:

  • Вить;
  • Днепр;
  • Десна;
  • Сейм;
  • Сож;
  • Припять;
  • Горынь;
  • Западный Буг;

Остаются подтопленными 1,251 тысячи домохозяйств:

  • Черниговская - 488;
  • Кировоградская - 323;
  • Черкасская - 140;
  • Днепропетровская - 123;
  • Полтавская - 107;
  • Киевская - 52;
  • Волынская - 18;

Также подтоплены 223 дома:

  • Кировоградская область - 87;
  • Днепропетровская область - 65;
  • Черкасская область - 40;
  • Черниговская область - 29;
  • Полтавская область - 2.

"В настоящее время гидрологическая ситуация контролируется и находится под усиленным контролем ГСЧС", - добавляет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Киеве в это время продолжает спадать уровень воды в Днепре в пределах Киева. В последние дни он снизился почти на 50 см.

В то же время синоптики прогнозируют увеличение осадков. Из-за чего прогнозируется вторая волна наводнений на конец апреля - начало мая.

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