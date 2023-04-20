Паводок в Україні. В ДСНС попередили про підвищення рівня води в найближчі дні
В Україні очікується проходження максимального рівня водопілля на Десні. Можливе затоплення ряду сіл й порушення транспортного сполучення.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС.
Як відзначається в ДСНС, 20-22 квітня очікується проходження максимального рівня водопілля на Десні біля селища Макошине висотою 740-750 см над нулем поста з подальшим:
- затопленням заплави;
- затопленням території ряду сіл;
- порушенням транспортного сполучення з прирічковими населеними пунктами у Корюківському, Ніжинському, Чернігівському районах Чернігівської області;
- початковим затопленням присадибних ділянок й можливо окремих будинків у Корюківському районі Чернігівської області.
З 20-21 квітня у місті Києві, Вишгородському, Броварському та Бориспільському районах Київської області утримуватиметься затоплення заплавних територій. Також відмічатиметься часткове затоплення низьких ділянок садово-дачної забудови, присадибних ділянок у ряді прирічкових населених пунктів.
З 20-21 квітня також утримуватиметься затоплення заплавних територій та понижених ділянок у ряді населених пунктів:
- на Кременчуцькому водосховищі у Черкаській області (ІІІ рівень небезпеки - червоний);
- на Кременчуцькому, Кам’янському, Дніпровському водосховищах у Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській областях (ІІ рівень небезпеки – помаранчевий).
Також можливе початкове затоплення заплавних територій на Каховському водосховищі у ряді населених пунктів у Запорізькій, Дніпропетровській та Херсонській областях.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з ранковими даними ДСНС, в Україні залишаються підтопленими 1741 дворогосподарство.
Тим часом в Києві, Дніпрі та Запоріжжі попередили про жовту воду у кранах через інтенсивний паводок.
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