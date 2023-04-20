Велика вода відступає. Рятувальники розповіли, скільки будинків залишаються підтопленими

Фото: рятувальники розповіли про наслідки паводку в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)

Паводок в Україні пішов на спад, а вода почала відступати. Проте підтопленими залишаються сотні будинків та понад тисячі домогосподарств.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.