Велика вода відступає. Рятувальники розповіли, скільки будинків залишаються підтопленими
Паводок в Україні пішов на спад, а вода почала відступати. Проте підтопленими залишаються сотні будинків та понад тисячі домогосподарств.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.
Рятувальники зазначають, що спостерігається тенденція щодо зниження темпу підняття рівня води у річках на півночі України.
Проте залишаються підтопленими 1741 дворогосподарство:
- Чернігівська область - 488,
- Дніпропетровська - 433,
- Кіровоградська - 323,
- Київська - 210,
- Черкаська - 162,
- Полтавська - 107,
- Волинська - 18.
Також підтоплені 434 будинки (Дніпропетровська - 276, Кіровоградська - 87, Черкаська - 40, Чернігівська - 29 та Полтавська - 2) та дороги до 33 населених пунктів.
У Дніпропетровській, Волинській, Рівненській, Черкаській та Полтавській областях затоплені 21 тисяча 87 гектарів сільськогосподарських земель.
За останню добу рятувальники відкачали 115 метрів кубічних води (з початку робіт понад 16 тисяч).
Фото: рятувальники розповіли про наслідки паводку в Україні (t.me/dsns_telegram)
Нагадаємо, у Києві 19 квітня повідомили, що паводок зменшується, а вода почала відступати.
Також жителів Києва, Дніпра та Запоріжжя попередили про жовту воду у кранах через інтенсивний паводок.
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