ua ru
Ср, 19 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Через паводок. Жителів Запоріжжя попередили про жовту воду в кранах

Новость на русском →
Запоріжжя, Середа 19 квітня 2023 15:05
Через паводок. Жителів Запоріжжя попередили про жовту воду в кранах Фото: у Запоріжжі водопровідна вода може змінити колір (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Жителів Запоріжжя попередили, що вода у кранах може змінити колір. Причиною цього є масштабний паводок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КП "Водоканал".

Зазначається, що через інтенсивний паводок більшість ГЕС почали скидати воду. Це призвело до погіршення якості води у Дніпрі та інших річках.

"Якість води у Дніпрі залежить від: наявності паводків, гідрохімічних явищ в воді по каскаду річки, роботи водосховищ і напряму впливає на технологічні процеси водопровідних станцій", - йдеться у повідомленні.

Жителів попереджають, що вода у Запоріжжі може змінити колір і мати злегка жовтуватий відтінок. Проте це не свідчить про її шкідливість.

"Наші фахівці щодня та цілодобово відбирають проби води на всіх етапах водопідготовки, здійснюють контроль за фізико-хімічними, мікробіологічними та органолептичними показниками і гарантують, що вода у Запоріжжі залишається безпечною. Наразі якість водопровідної води залишається в межах норм", - зазначили фахівці.

Нагадаємо, через весняний паводок постраждали вісім областей України. У регіонах залишаються затопленими домогосподарства, дороги та будинки.

При цьому у Києві повідомили, що паводок зменшується, а вода почала відступати.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запоріжжя Водопостачання
NEWS
Чи надійшов Patriot з Німеччини до України: що кажуть в Повітряних силах
Чи надійшов Patriot з Німеччини до України: що кажуть в Повітряних силах
DAILY
Чим Польщі не догодило українське зерно і як вирішили транзитну кризу
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Чим Польщі не догодило українське зерно і як вирішили транзитну кризу