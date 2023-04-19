Через паводок. Жителів Запоріжжя попередили про жовту воду в кранах

Жителів Запоріжжя попередили, що вода у кранах може змінити колір. Причиною цього є масштабний паводок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КП "Водоканал".

Зазначається, що через інтенсивний паводок більшість ГЕС почали скидати воду. Це призвело до погіршення якості води у Дніпрі та інших річках.

"Якість води у Дніпрі залежить від: наявності паводків, гідрохімічних явищ в воді по каскаду річки, роботи водосховищ і напряму впливає на технологічні процеси водопровідних станцій", - йдеться у повідомленні.

Жителів попереджають, що вода у Запоріжжі може змінити колір і мати злегка жовтуватий відтінок. Проте це не свідчить про її шкідливість.

"Наші фахівці щодня та цілодобово відбирають проби води на всіх етапах водопідготовки, здійснюють контроль за фізико-хімічними, мікробіологічними та органолептичними показниками і гарантують, що вода у Запоріжжі залишається безпечною. Наразі якість водопровідної води залишається в межах норм", - зазначили фахівці.

Нагадаємо, через весняний паводок постраждали вісім областей України. У регіонах залишаються затопленими домогосподарства, дороги та будинки.

При цьому у Києві повідомили, що паводок зменшується, а вода почала відступати.

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