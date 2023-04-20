Паводок в Украине. В ГСЧС предупредили о повышении уровня воды в ближайшие дни
В Украине ожидается прохождение максимального уровня паводка на Десне. Возможно затопление ряда сел и нарушение транспортного сообщения.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Как отмечается в ГСЧС, 20-22 апреля ожидается прохождение максимального уровня половодья на Десне возле поселка Макошино высотой 740-750 см над нулем поста с последующим:
- затоплением поймы;
- затоплением территории ряда сел;
- нарушением транспортного сообщения с приречными населенными пунктами в Корюковском, Нежинском, Черниговском районах Черниговской области;
- начальным затоплением приусадебных участков и отдельных домов в Корюковском районе Черниговской области.
С 20-21 апреля в Киеве, Вышгородском, Броварском и Бориспольском районах Киевской области будет содержаться затопление пойменных территорий. Также отметится частичное затопление низких участков садово-дачной застройки, приусадебных участков в ряде приречных населенных пунктов.
С 20-21 апреля будет удерживаться затопление пойменных территорий и пониженных участков в ряде населенных пунктов:
- на Кременчугском водохранилище в Черкасской области (III уровень опасности - красный);
- на Кременчугском, Каменском, Днепровском водохранилищах в Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской областях (II уровень опасности - оранжевый).
Также возможно первоначальное затопление пойменных территорий на Каховском водохранилище в ряде населенных пунктов в Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно утренним данным ГСЧС, в Украине остаются подтопленными 1741 домохозяйств.
Тем временем в Киеве, Днепре и Запорожье предупредили о желтой воде в кранах из-за интенсивного паводка.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.