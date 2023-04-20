Паводок в Украине. В ГСЧС предупредили о повышении уровня воды в ближайшие дни

В Украине ожидается прохождение максимального уровня паводка на Десне. Возможно затопление ряда сел и нарушение транспортного сообщения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Как отмечается в ГСЧС, 20-22 апреля ожидается прохождение максимального уровня половодья на Десне возле поселка Макошино высотой 740-750 см над нулем поста с последующим:

затоплением поймы;

затоплением территории ряда сел;

нарушением транспортного сообщения с приречными населенными пунктами в Корюковском, Нежинском, Черниговском районах Черниговской области;

начальным затоплением приусадебных участков и отдельных домов в Корюковском районе Черниговской области.

С 20-21 апреля в Киеве, Вышгородском, Броварском и Бориспольском районах Киевской области будет содержаться затопление пойменных территорий. Также отметится частичное затопление низких участков садово-дачной застройки, приусадебных участков в ряде приречных населенных пунктов.

С 20-21 апреля будет удерживаться затопление пойменных территорий и пониженных участков в ряде населенных пунктов:

на Кременчугском водохранилище в Черкасской области (III уровень опасности - красный);

на Кременчугском, Каменском, Днепровском водохранилищах в Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской областях (II уровень опасности - оранжевый).

Также возможно первоначальное затопление пойменных территорий на Каховском водохранилище в ряде населенных пунктов в Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях.