ua ru
Вт, 18 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Паводок в Україні. Більше 300 будинків залишаються підтопленими, - ДСНС

Новость на русском →
Вівторок 18 квітня 2023 17:14
Паводок в Україні. Більше 300 будинків залишаються підтопленими, - ДСНС Фото: більше 300 будинків залишаються підтопленими внаслідок паводку в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Україні, через паводок, залишаються підтопленими близько 330 будинків й більше 1,5 тисячі дворогосподарств.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДСНС.

Як пише ДСНС, в 5 областях підтоплено будинків:

  • в Дніпропетровській області - 170;
  • в Кіровоградській області - 87;
  • в Черкаській області - 42:
  • в Полтавській області - 2;
  • в Чернігівській області - 29;

Також підтоплено 1642 домогосподарства в 6 областях:

  • в Дніпропетровській області - 333;
  • в Кіровоградській області - 323;
  • в Черкаській області - 181:
  • в Полтавській області - 107;
  • в Чернігівській області - 488;
  • в Київській області - 210.

"У Дніпропетровській, Волинській, Рівненській, Черкаській та Полтавській областях підтоплено 21 тисяч 108 га сільськогосподарських угідь. Порушено транспортне сполучення до 30 населених пунктів: Чернігівська - 29 та Київська - 1", - додає ДСНС.

Фото: більше 300 будинків залишаються підтопленими внаслідок паводку в Україні (t.me/dsns_telegram)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в ДСНС попередили про затоплення заплавних територій та часткове затоплення прируслових територій в низці населених пунктів.

Також агенство показувало наслідки весняного підтоплення в Києві.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДСНС
NEWS
Окупанти на Бахмутському напрямку посилюють обстріли артилерією та авіацією, - Сирський
Окупанти на Бахмутському напрямку посилюють обстріли артилерією та авіацією, - Сирський
DAILY
"Ми в Бахмуті до останнього". Як працює аеророзвідка на межі війни та миру
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна "Ми в Бахмуті до останнього". Як працює аеророзвідка на межі війни та миру