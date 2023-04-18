Паводок в Україні. Більше 300 будинків залишаються підтопленими, - ДСНС

В Україні, через паводок, залишаються підтопленими близько 330 будинків й більше 1,5 тисячі дворогосподарств.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДСНС.

Фото: більше 300 будинків залишаються підтопленими внаслідок паводку в Україні (t.me/dsns_telegram)

"У Дніпропетровській, Волинській, Рівненській, Черкаській та Полтавській областях підтоплено 21 тисяч 108 га сільськогосподарських угідь. Порушено транспортне сполучення до 30 населених пунктів: Чернігівська - 29 та Київська - 1", - додає ДСНС.

Також підтоплено 1642 домогосподарства в 6 областях:

Як пише ДСНС, в 5 областях підтоплено будинків:

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в ДСНС попередили про затоплення заплавних територій та часткове затоплення прируслових територій в низці населених пунктів.

Також агенство показувало наслідки весняного підтоплення в Києві.

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