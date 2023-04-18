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Паводок в Украине. Более 300 домов остаются подтопленными, - ГСЧС

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Вторник 18 апреля 2023 17:14
Паводок в Украине. Более 300 домов остаются подтопленными, - ГСЧС Фото: более 300 домов остаются подтопленными в результате паводка в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Украине, из-за паводка, остаются подтопленными около 330 домов и более 1,5 тысячи домохозяйств.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГСЧС.

Как пишет ГСЧС, в 5 областях подтоплены дома:

  • в Днепропетровской области - 170;
  • в Кировоградской области - 87;
  • в Черкасской области - 42:
  • в Полтавской области - 2;
  • в Черниговской области - 29;

Также подтоплено 1642 домохозяйства в 6 областях:

  • в Днепропетровской области - 333;
  • в Кировоградской области - 323;
  • в Черкасской области - 181:
  • в Полтавской области - 107;
  • в Черниговской области - 488;
  • в Киевской области - 210.

"В Днепропетровской, Волынской, Ровенской, Черкасской и Полтавской областях подтоплено 21 тысяча 108 га сельскохозяйственных угодий. Нарушено транспортное сообщение до 30 населенных пунктов: Черниговская - 29 и Киевская - 1", - добавляет ГСЧС.

Фото: более 300 домов остаются подтопленными в результате паводка в Украине (t.me/dsns_telegram)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в ГСЧС предупредили о затоплении пойменных территорий и частичном затоплении прирусловых территорий в ряде населенных пунктов.

Также агентство показывало последствия весеннего подтопления в Киеве.

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ГСЧС
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