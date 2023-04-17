"Велика вода" дісталася Києва. Фоторепортаж із затопленого Гідропарка

Весняні підтоплення продовжуються по всій Україні. Не оминуло це й Київ, де також піднявся рівень води, що призвело до потопу у Гідропарку.

Фоторепортаж з місця подій публікує РБК-Україна в матеріалі нижче.

Так, через підняття рівня води у водоймах постраждала не лишень Київська область. Вода дісталася й до столиці, де вже повідомили про затоплення набережної, Броварського проспекту та Гідропарку.

Зокрема, останній відвідав кореспондент РБК-Україна. На опублікованих кадрах можна помітити, як через весняний паводок у Гідропарку затоплено дитячі та спортивні майданчики, зони відпочинку.

Фото: у Києві внаслідок паводка під воду пішов Гідропарк (Віталій Носач, РБК-Україна)

На кадрах можна помітити, що наразі прогулянки стежками у Гідропарку чи посиденьки на лавках недоступні для місцевих жителів. На території та неподалік можна побачити хіба рибалок.

Варто зауважити, що ще 14 квітня вода вже почала прибувати й до будинків та дач у приватному секторі на Осокорках, а також до парку "Наталка" та Оболонської набережної.

Паводки в Україні

Нагадаємо, що в Україні через паводок вже є підтоплення у низці областей. Зокрема, весняна повінь лютує одразу в п'яти регіонах. У Київській області потопи почалися декілька днів тому. Зокрема, їх зафіксували у Вишгородському, Броварському та Бучанському районах.

Рятувальники постійно здійснюють моніторинг підняття рівня води та називають ситуацію контрольованою. Співробітники ДСНС рятують людей і тварин та мотопомпами відкачують воду.

Фахівці навіть стверджують, що спостерігається тенденція щодо зниження темпу підняття рівня води у річках на півночі країни.

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