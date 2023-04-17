Паводок в Україні. В ДСНС попередили про затоплення в ряді населених пунктів

В Україні продовжується затоплення заплавних територій та відмічатиметься часткове затоплення прируслових територій в низці населених пунктів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДСНС України.

"Можливе початкове затоплення заплавних ділянок вздовж Каховського водосховища у ряді прирічкових населених пунктів у Запорізькій області (ІІ рівень небезпеки - помаранчевий)", - додає ДСНС.

Як пише ДСНС, 17 й 18 квітня, через пропуск весняного водопілля через водосховища Дніпровського каскаду, затоплення 3 рівня небезпеки очікуються у ряді прирічкових населених пунктів на Кременчуцькому, Кам’янському, Дніпровському водосховищах:

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що станом на сьогоднішній ранок залишаються підтопленими 852 домогосподарств, порушено транспортне сполучення до 30 населених пунктів.

Також агенство показувало наслідки весняного підтоплення в Києві. В столиці підтопило Гідропарк.

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