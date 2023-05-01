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Паводок в Киеве: какая ситуация на утро после двух дней подъема воды

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Киев, Понедельник 01 мая 2023 10:12
Паводок в Киеве: какая ситуация на утро после двух дней подъема воды Фото: в КГВА рассказали о ситуации с паводком в Киеве на 1 мая (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

После двух дней подъема уровень воды в реке Днепр в Киеве по состоянию на сегодняшнее утро не изменился. Впрочем, в городе все еще есть подтопления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГВА.

По данным начальника КГВА Сергея Попко, по состоянию на 09.00 уровень воды г. Днепр в Киеве у моста "Метро" составляет 9 296 см.

"Температура воды: +13 градусов. После двух дней незначительного подъема, уровень половодья стабилизировался и остался на той же отметке, что и накануне", - сообщил Попко.

По его словам, аварийных подтоплений по городу Киеву не зафиксировано. Уровень опасности гидрологических остается I (желтый).

"При этом удерживается затопление поймы слоем около 20-30 см. Остаются подтопленными пойменные территории - острова в парке "Муромец", "Гидропарк", Труханов остров, Галерный залив, Корчеватое, частные участки в районе Осокорков", - отметил Попко.

Он добавил, что промышленные объекты и жилые массивы города вне угрозы подтопления.

Напомним, ранее в КГГА сообщили, что Киев прошел пик весеннего наводнения в этом году, но колебания уровня воды в реке Днепр еще могут происходить.

При этом синоптики прогнозируют вторую волну подтоплений в начале мая в Киеве.

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