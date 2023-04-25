Пік весняної повені в Києві позаду, але є нюанс, - КМДА

Київ пройшов цьогорічний пік весняної повені. Але коливання рівня води у річці Дніпро ще можуть відбуватися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

"За інформацією Українського гідрометеорологічного центру, з учорашнього вечора рівень води у Дніпрі не змінився, а пік весняної повені вже в минулому", - йдеться в повідомленні.

Однак, як повідомляє Департамент муніципальної безпеки КМДА, столичні рятувальники продовжують моніторити ситуацію, а сили цивільного захисту перебувають у стані готовності.

"Зокрема, станом на 08:00 25 квітня рівень води в річці Дніпро складав 592 см над позначкою "0" поста біля мосту Метро. Такий же рівень води було зафіксовано о 20:00 24 квітня", - повідомили в КМДА.

Це означає, що добові коливання рівня води якщо й відбуваються, то в межах 5-10 см, проте загальний рівень води поступово зменшується. Критичний рівень води становить 715 см і більше.

Також столична влада, посилаючись на дані Укргідрометцентру попередила, що 25-26 квітня на р. Дніпро в Києві, Вишгородському, Броварському та Бориспільському районах Київської області утримуватиметься затоплення заплавних територій та часткове затоплення низьких прирічкових територій (І рівень небезпеки - жовтий).

Нагадаємо, як пояснили в КМДА раніше, хоч водопілля в Києві продовжує йти на спад, але говорити про його кінець поки зарано, синоптики прогнозують другу хвилю підтоплень наприкінці квітня - на початку травня.

Зазначимо, що "велика вода" в Україні підтопила будинки та угіддя в 9 областях. Рятувальники продовжують ліквідувати наслідки негоди.

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