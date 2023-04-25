ua ru
Вт, 25 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Пік весняної повені в Києві позаду, але є нюанс, - КМДА

Новость на русском →
Київ, Вівторок 25 квітня 2023 14:46
Пік весняної повені в Києві позаду, але є нюанс, - КМДА Фото: пік весняної повені в Києві позаду (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Київ пройшов цьогорічний пік весняної повені. Але коливання рівня води у річці Дніпро ще можуть відбуватися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

"За інформацією Українського гідрометеорологічного центру, з учорашнього вечора рівень води у Дніпрі не змінився, а пік весняної повені вже в минулому", - йдеться в повідомленні.

Однак, як повідомляє Департамент муніципальної безпеки КМДА, столичні рятувальники продовжують моніторити ситуацію, а сили цивільного захисту перебувають у стані готовності.

"Зокрема, станом на 08:00 25 квітня рівень води в річці Дніпро складав 592 см над позначкою "0" поста біля мосту Метро. Такий же рівень води було зафіксовано о 20:00 24 квітня", - повідомили в КМДА.

Це означає, що добові коливання рівня води якщо й відбуваються, то в межах 5-10 см, проте загальний рівень води поступово зменшується. Критичний рівень води становить 715 см і більше.

Також столична влада, посилаючись на дані Укргідрометцентру попередила, що 25-26 квітня на р. Дніпро в Києві, Вишгородському, Броварському та Бориспільському районах Київської області утримуватиметься затоплення заплавних територій та часткове затоплення низьких прирічкових територій (І рівень небезпеки - жовтий).

Нагадаємо, як пояснили в КМДА раніше, хоч водопілля в Києві продовжує йти на спад, але говорити про його кінець поки зарано, синоптики прогнозують другу хвилю підтоплень наприкінці квітня - на початку травня.

Зазначимо, що "велика вода" в Україні підтопила будинки та угіддя в 9 областях. Рятувальники продовжують ліквідувати наслідки негоди.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КМДА Київ В'ячеслав Негода
NEWS
Українські бійці будуть навчатися, поки США готують танки Abrams до відправки, - Пентагон
Українські бійці будуть навчатися, поки США готують танки Abrams до відправки, - Пентагон
DAILY
Михайло Самусь: Західні партнери більш за все бояться розпаду Росії
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Михайло Самусь: Західні партнери більш за все бояться розпаду Росії