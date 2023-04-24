Говорити про кінець паводка ще зарано. В Києві прогнозується друга хвиля підтоплень
Масштабний паводок у Києві продовжує йти на спад, а рівень води знизився на 20 см від вчорашнього рівня. Але говорити про його кінець поки зарано, синоптики прогнозують другу хвилю підтоплень наприкінці квітня - на початку травня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію.
"Говорити, що цьогорічне водопілля для столиці вже минулося - зарано. Синоптики попереджають, що внаслідок ймовірних значних опадів, можлива друга хвилю паводку наприкінці квітня чи початку травня", - каже начальник КМВА Сергій Попко.
Водночас як зазначають в відомстві, передбачуваний максимальний рівень водопілля на Дніпрі в межах Києва не несе загрози промисловим об’єктам і житловим масивам міста.
"Однак, влада міста та усі служби готові до потенційно можливих надзвичайних ситуацій", - додав він.
За його даними, станом на 10 ранку 24 квітня рівень води у Дніпрі у Києві біля моста "Метро" становить 9 283 см, що аж на 20 см менше вчорашнього показника.
"Це найбільше падіння рівня води з початку водопілля. Аварійних підтоплень по місту Києву не зафіксовано", - констатував Попко.
Зазначимо, паводок в Україні підтопив будинки та угіддя в 9 областях. Рятувальники продовжують ліквідувати наслідки негоди.
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