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Говорити про кінець паводка ще зарано. В Києві прогнозується друга хвиля підтоплень

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Київ, Понеділок 24 квітня 2023 11:16
Говорити про кінець паводка ще зарано. В Києві прогнозується друга хвиля підтоплень Фото: в Києві прогнозується друга хвиля паводка (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Масштабний паводок у Києві продовжує йти на спад, а рівень води знизився на 20 см від вчорашнього рівня. Але говорити про його кінець поки зарано, синоптики прогнозують другу хвилю підтоплень наприкінці квітня - на початку травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію.

"Говорити, що цьогорічне водопілля для столиці вже минулося - зарано. Синоптики попереджають, що внаслідок ймовірних значних опадів, можлива друга хвилю паводку наприкінці квітня чи початку травня", - каже начальник КМВА Сергій Попко.

Водночас як зазначають в відомстві, передбачуваний максимальний рівень водопілля на Дніпрі в межах Києва не несе загрози промисловим об’єктам і житловим масивам міста.

"Однак, влада міста та усі служби готові до потенційно можливих надзвичайних ситуацій", - додав він.

За його даними, станом на 10 ранку 24 квітня рівень води у Дніпрі у Києві біля моста "Метро" становить 9 283 см, що аж на 20 см менше вчорашнього показника.

"Це найбільше падіння рівня води з початку водопілля. Аварійних підтоплень по місту Києву не зафіксовано", - констатував Попко.

Зазначимо, паводок в Україні підтопив будинки та угіддя в 9 областях. Рятувальники продовжують ліквідувати наслідки негоди.

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