Паводки на западе Украины могут повлиять на доставку пенсий

Фото: "Укрпочта" (РБК-Украина)

Проблемы с доставкой могут возникнуть в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской областях

В связи с паводками в западных областях Украины возможны задержки с доставкой пенсий. Проблемы с доставкой ожидаются в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской областях.

Об этом в Facebook сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский.

По его словам, в некоторых районах западной Украины полностью разрушены дороги, которым можно доставить пенсии.

"Сегодня и в ближайшие дни, в связи с наводнением, возможны задержки с доставкой в отдельные районы Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой и, если уровень воды повысится, Львовской области", - написал Смилянский.

Отметим, в части западных областей Украины уже несколько дней наблюдаются масштабные наводнения из-за повышения уровня рек. Жертвами стихии уже стали три человека.

Ранее РБК-Украина писало, что правительство Украины планирует выделить более 1 миллиарда гривен на ликвидацию последствий наводнений.

Также президент Владимир Зеленский пообещал решить вопрос жилья для граждан, пострадавших в результате паводков.

Кроме этого сообщалось, что завтра, 25 июня, ожидается максимальный уровень паводка, уровень Днестра подымится до более 9 метров.

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Автор: Игорь Литвиненко