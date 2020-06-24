ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Паводки на западе Украины могут повлиять на доставку пенсий

Новости » Общество     24.06.2020 - 21:01
Паводки на западе Украины могут повлиять на доставку пенсий
Фото: "Укрпочта" (РБК-Украина)

Проблемы с доставкой могут возникнуть в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской областях

В связи с паводками в западных областях Украины возможны задержки с доставкой пенсий. Проблемы с доставкой ожидаются в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской областях.

Об этом в Facebook сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский.

По его словам, в некоторых районах западной Украины полностью разрушены дороги, которым можно доставить пенсии.

"Сегодня и в ближайшие дни, в связи с наводнением, возможны задержки с доставкой в отдельные районы Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой и, если уровень воды повысится, Львовской области", - написал Смилянский.

Отметим, в части западных областей Украины уже несколько дней наблюдаются масштабные наводнения из-за повышения уровня рек. Жертвами стихии уже стали три человека.

Ранее РБК-Украина писало, что правительство Украины планирует выделить более 1 миллиарда гривен на ликвидацию последствий наводнений.

Также президент Владимир Зеленский пообещал решить вопрос жилья для граждан, пострадавших в результате паводков.

Кроме этого сообщалось, что завтра, 25 июня, ожидается максимальный уровень паводка, уровень Днестра подымится до более 9 метров.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины Укрпочтапенсиинаводнение
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь