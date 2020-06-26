Из-за паводка на Днестре в Черновцах ограничили подачу воды

В связи с поднятием уровня воды на Днестре в Черновцах ограничат подачу воды. Из-за паводка под ограничения в ближайшие три дня попадут более 30 улиц, проспектов и бульваров города.

Об этом сообщает пресс-служба Черновицкого городского совета.

"Как сообщили в КП "Черновцыводоканал ", в связи с поднятием уровня воды на Днестре и большой мутностью воды, в Черновцах будет ограничено водоснабжение", - говорится в сообщении.

Подача воды будет ограничена с 10:00 до 19:00 26 и 27 июня, в ночь с 26 на 27 июня и с 27 на 28 июня.

Перечень всех улиц города, которых будет касаться ограничения водоснабжения, обнародовали на сайте горсовета.

Напомним, уровень воды в реке Прут в пределах города Черновцы перешел критическую отметку.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды в Ивано-Франковской области обвалилась дорога в Яремче, которая повредила водопровод. В результате город временно остался без питьевой воды.