Обвал дороги в Яремче разрушил водопровод, город остался без воды

Фото: непогода в Ивано-Франковской области (if.dsns.gov.ua)

Курортный город пострадал из-за непогоды

Из-за непогоды в Ивано-Франковской области обвалилась дорога в Яремче, которая повредила водопровод. В результате город временно остался без питьевой воды.

Об этом говорится в сообщении водоканала в Facebook.

Сообщается, что обвалилась дорога на улице Грушевского, в результате поврежден главный водопровод. До 13:00 потребителям подавали воду из бассейнов водоканала, сейчас подача воды приостановлена.

"После ликвидации аварии водоснабжение будет восстановлено", - говорится в сообщении.

Отметим, по данным Министерства внутренних дел, стихийное бедствие разрушило 90 мостов и более 100 километров автомобильных дорог в области.

Напомним, ранее в Ивано-Франковской области смыло мост, который проходил через реку Лимница; его восстанавливали в течение семи лет после предыдущего разрушительного наводнения в 2008 году.

Кроме того, из-за наводнения в области отменили курсирование семи пригородных поездов; на ближайшие два дня отменены электрички Коломыя - Снятын, Снятын - Коломыя, Ворохта - Ивано-Франковск и Ивано-Франковск - Ворохта.

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Автор: РБК-Украина