Через паводок на Дністрі у Чернівцях обмежили подачу води

У зв'язку з підняттям рівня води на Дністрі у Чернівцях обмежать подачу води. Через паводок під обмеження найближчі три дні потраплять понад 30 вулиць, проспектів і бульварів міста.

Про це повідомляє прес-служба Чернівецької міської ради.

"Як повідомили в КП "Чернівціводоканал ", у зв'язку з підняттям рівня води на Дністрі та великою мутністю води, в Чернівцях буде обмежено водопостачання", - йдеться в повідомленні.

Подача води буде обмежена з 10:00 до 19:00 26 і 27 червня, у ніч із 26 на 27 червня та із 27 на 28 червня.

Перелік усіх вулиць міста, яких стосуватимуться обмеження водопостачання, оприлюднили на сайті міськради.

Нагадаємо, рівень води у річці Прут в межах міста Чернівці перейшов критичну позначку.

Раніше повідомлялося, що через негоду в Івано-Франківській області обвалилася дорога в Яремче, яка пошкодила водопровід. Унаслідок аварії місто тимчасово залишилося без питної води.