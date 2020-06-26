Из-за паводка на Днестре в Черновцах ограничили подачу воды

Водоснабжение будет ограничено с 10:00 до 19:00 в ближайшие три дня
В связи с поднятием уровня воды на Днестре в Черновцах ограничат подачу воды. Из-за паводка под ограничения в ближайшие три дня попадут более 30 улиц, проспектов и бульваров города.
Об этом сообщает пресс-служба Черновицкого городского совета.
"Как сообщили в КП "Черновцыводоканал ", в связи с поднятием уровня воды на Днестре и большой мутностью воды, в Черновцах будет ограничено водоснабжение", - говорится в сообщении.
Подача воды будет ограничена с 10:00 до 19:00 26 и 27 июня, в ночь с 26 на 27 июня и с 27 на 28 июня.
Перечень всех улиц города, которых будет касаться ограничения водоснабжения, обнародовали на сайте горсовета.
Напомним, уровень воды в реке Прут в пределах города Черновцы перешел критическую отметку.
Ранее сообщалось, что из-за непогоды в Ивано-Франковской области обвалилась дорога в Яремче, которая повредила водопровод. В результате город временно остался без питьевой воды.
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Автор: РБК-Украина