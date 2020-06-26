ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Из-за паводка на Днестре в Черновцах ограничили подачу воды

Новости » Общество     26.06.2020 - 13:55
Из-за паводка на Днестре в Черновцах ограничили подачу воды
Фото: наводнение в Западной Украине (cv.dsns.gov.ua)

Водоснабжение будет ограничено с 10:00 до 19:00 в ближайшие три дня

В связи с поднятием уровня воды на Днестре в Черновцах ограничат подачу воды. Из-за паводка под ограничения в ближайшие три дня попадут более 30 улиц, проспектов и бульваров города.

Об этом сообщает пресс-служба Черновицкого городского совета.

"Как сообщили в КП "Черновцыводоканал ", в связи с поднятием уровня воды на Днестре и большой мутностью воды, в Черновцах будет ограничено водоснабжение", - говорится в сообщении.

Подача воды будет ограничена с 10:00 до 19:00 26 и 27 июня, в ночь с 26 на 27 июня и с 27 на 28 июня.

Перечень всех улиц города, которых будет касаться ограничения водоснабжения, обнародовали на сайте горсовета.

Напомним, уровень воды в реке Прут в пределах города Черновцы перешел критическую отметку.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды в Ивано-Франковской области обвалилась дорога в Яремче, которая повредила водопровод. В результате город временно остался без питьевой воды.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Черновцыподача водыпаводок
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь