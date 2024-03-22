Павлюк про обстріли Сумської області: РФ не створює наступальних сил на цьому напрямку

Генерал зазначив, що російські загарбники в рази збільшили артилерійські та авіаудари по Сумській області, і продовжують терор місцевого населення.

"Попри те, що жодних наступальних угруповань противник на цьому напрямку не створює, удари наносяться по цивільному населенню, щоб залякати людей", - заявив він.

Також Павлюк розповів, що Сили оборони наразі не мають переваги в повітрі. Це своєю чергою дозволяє росармії завдавати потужних ударів із застосуванням авіації.

Командувач Сухопутних війск додав, що як тільки перевага ЗСУ у повітрі з'явиться, українське військо зробить усе, щоб ворожа авіація не могла підлетіти до кордонів і завдавати ударів.

Російські фейки про наступ на Сумську область

Нагадаємо, останнім часом в Росії стали частіше розповсюджувати хвилю фейків про "наступ" на територію Сумської області. Як пояснили таку ворожу пропаганду у Сумській ОВА, це зумовлено бажанням інтервентів дестабілізувати ситуацію в регіоні та підвищити панічні настрої серед його населення.

Раніше, 12 березня, начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх заявив, що ударних угрупувань ворога біля кордонів Сумської області не зафіксовано.

Додамо, 14 березня спікер ДПСУ Андрій Демченко заявив, що ситуація на кордоні з Білоруссю повністю контрольована. Водночас залишається загроза з боку ДРГ з території Росії.

Зазначимо також, що останніми тижнями війська РФ посилили обстріли прикордонних територій України. Зокрема, окупанти активно обстрілюють Сумську область та саме місто Суми.

Як заявили сьогодні у Центрі протидії дезінформації, повідомлення про нібито готовність військ РФ до наступу на Сумську область з півночі, яку озвучують деякі експерти в ефірах українських телеканалів - не відповідає дійсності. У окупантів наразі немає ресурсів.

До слова, ще в лютому начальник Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко спростував фейк про нібито наступ росіян на півночі України.