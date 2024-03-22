Павлюк об обстрелах Сумской области: РФ не создает наступательных сил в этом направлении

Генерал отметил, что российские захватчики в разы увеличили артиллерийские и авиаудары по Сумской области, и продолжают террор местного населения.

"Несмотря на то, что никаких наступательных группировок противник на этом направлении не создает, удары наносятся по гражданскому населению, чтобы запугать людей", - заявил он.

Также Павлюк рассказал, что Силы обороны пока не имеют преимущества в воздухе. Это в свою очередь позволяет росармии наносить мощные удары с применением авиации.

Командующий Сухопутными войсками добавил, что как только преимущество ВСУ в воздухе появится, украинское войско сделает все, чтобы вражеская авиация не могла подлететь к границам и наносить удары.

Российские фейки о наступлении на Сумскую область

Напомним, в последнее время в России стали чаще распространять волну фейков о "наступлении" на территорию Сумской области. Как объяснили подобную вражескую пропаганду в Сумской ОВА, это обусловлено желанием интервентов дестабилизировать ситуацию в регионе и повысить панические настроения среди его населения.

Ранее, 12 марта, начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх заявил, что ударные группировки врага у границ Сумской области не зафиксированы.

Добавим, 14 марта спикер ГПСУ Андрей Демченко заявил, что ситуация на границе с Беларусью полностью контролируется. В то же время остается угроза со стороны ДРГ с территории России.

Отметим также, что в последние недели войска РФ усилили обстрелы приграничных территорий Украины. В частности, оккупанты активно обстреливают Сумскую область и сам город Сумы.

Как заявили сегодня в Центре противодействия дезинформации, сообщение о якобы готовности войск РФ к наступлению на Сумскую область с севера, озвученную некоторыми экспертами в эфирах украинских телеканалов - не соответствует действительности. У оккупантов пока нет ресурсов.

К слову, еще в феврале начальник Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко опроверг фейк о якобы наступлении россиян на севере Украины.