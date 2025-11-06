У Павлограді і Дніпрі пролунали вибухи на тлі масованої атаки дронів

Повідомляється, що у Павлограді на Дніпропетровщині пролунали звуки вибухів на тлі масованої ворожої атаки дронів.

Пізніше стало відомо, що місто після обстрілу дронами-камікадзе залишилось без світла.

Згодом у Дніпрі на тлі дронової атаки також пролунали вибухи.

Гайваненко повідомив, що Дніпропетровщина наразі перебуває під масованою атакою безпілотників, загроза повторних ударів зберігається. Він закликав місцевих жителів дотримуватись заходів безпеки.

Лукашук зазначив, що російські окупанти продовжують завдавати ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури. Він закликав подбати про зарядження гаджетів і павербанків, а також зробити запас води на випадок перебоїв зі світлом.

За даними моніторів, станом на зараз над Україною зафіксовано щонайменше 30 безпілотників. Всі вони летять курсом на Павлоград.