В Павлограде и Днепре прогремели взрывы на фоне массированной атаки дронов

Вечером в четверг, 6 ноября, россияне нанесли массированный дроновый удар по Днепропетровской области. В Павлограде прогремели взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Суспільного" в Telegram, публикацию главы Днепропетровской ОВА Владислава Гайваненко и заявление главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука.
Сообщается, что в Павлограде на Днепропетровщине раздались звуки взрывов на фоне массированной вражеской атаки дронов.
Позже стало известно, что город после обстрела дронами-камикадзе остался без света.
Впоследствии в Днепре на фоне дроновой атаки также прогремели взрывы.
Гайваненко сообщил, что Днепропетровщина находится под массированной атакой беспилотников, угроза повторных ударов сохраняется. Он призвал местных жителей соблюдать меры безопасности.
Лукашук отметил, что российские оккупанты продолжают наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры. Он призвал позаботиться о зарядке гаджетов и павербанков, а также сделать запас воды на случай перебоев со светом.
По данным мониторов, по состоянию на сейчас над Украиной зафиксировано не менее 30 беспилотников. Все они летят курсом на Павлоград.
Напомним, сегодня, 6 ноября, в Павлограде Днепропетровской области прогремели взрывы на фоне атаки ударных беспилотников. После этого были зафиксированы перебои с электроснабжением в разных районах города.
Отметим, этой ночью под массированной атакой вражеских дронов оказался и город Каменское Днепропетровской области. В результате взрывов возникло несколько пожаров, пострадали восемь человек.
В результате обстрела частично разрушены крыша и перекрытие в одном из подъездов многоэтажного дома, повреждены автомобили. Повреждены инфраструктура, транспортное предприятие.
Воздушные силы сообщили, что страна-агрессор атаковала Украину 135 дронами типа "Шахед", "Гербера" и беспилотниками других типов. Украинская противовоздушная оборона обезвредила или подавила 108 из них, однако зафиксированы попадания.
В результате массированного удара по энергетической инфраструктуре зафиксированы новые обесточивания в нескольких областях Украины.