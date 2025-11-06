В Павлограде и Днепре прогремели взрывы на фоне массированной атаки дронов

Атака на Украину 6 ноября

Напомним, сегодня, 6 ноября, в Павлограде Днепропетровской области прогремели взрывы на фоне атаки ударных беспилотников. После этого были зафиксированы перебои с электроснабжением в разных районах города.

Отметим, этой ночью под массированной атакой вражеских дронов оказался и город Каменское Днепропетровской области. В результате взрывов возникло несколько пожаров, пострадали восемь человек.

В результате обстрела частично разрушены крыша и перекрытие в одном из подъездов многоэтажного дома, повреждены автомобили. Повреждены инфраструктура, транспортное предприятие.

Воздушные силы сообщили, что страна-агрессор атаковала Украину 135 дронами типа "Шахед", "Гербера" и беспилотниками других типов. Украинская противовоздушная оборона обезвредила или подавила 108 из них, однако зафиксированы попадания.

В результате массированного удара по энергетической инфраструктуре зафиксированы новые обесточивания в нескольких областях Украины.